Warburg (WB). Der VHS-Zweckverband »Diemel-Egge-Weser« eröffnet am Sonntag, 17. Februar, mit einer Lösung des »heute«-Moderators Christian Sievers sein diesjähriges Semester. Beginn ist um 11 Uhr im Pädagogischen Zentrum in Warburg.

Sievers liest aus seinem Buch »Grauzonen – Geschichten aus der Welt hinter den Nachrichten«. Neben einem Blick hinter die Kulissen einer Nachrichtensendung soll das Buch auch den aufwühlenden Alltag von Krisenreportern darstellen.

»Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen nach einfachen Wahrheiten suchen und – vermeintlich – einfachen Lösungen verfallen«, sagt Sievers. »Die klingen verführerisch, weil sie so klar formuliert sind, in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen. Aber sie setzen fast immer voraus, dass man die Augen vor der Welt verschließt, ausgrenzt und anmaßt. Für mich ist das die prägendste Erfahrung in meinem Beruf. Da will man die Welt so detailliert und wahrhaftig abbilden wie möglich und stellt fest: Diese eine Welt gibt es gar nicht.«

Liebeserklärung an den Nahen Osten

Gerade in den Krisengebieten dieser Welt stößt er auf Unerwartetes, Überraschendes, Verwirrendes: Humor neben Hass, Mut in der Katastrophe, Propaganda mit Augenzwinkern und Lügner, die den Wert der Wahrheit predigen. Das Buch »Grauzonen« soll eine Liebeserklärung an den Nahen Osten sein, wo nichts geht und alles möglich ist.

Eine verunsicherte Medienwelt hingegen steht vor der Herausforderung, allen Facetten einer Story gerecht zu werden. Denn in einer »heute«-Sendung hat Christian Sievers nur 20 Minuten, um über das Weltgeschehen zu berichten – dabei muss er erklären, zusammenfassen, weglassen.

Christian Sievers (Jahrgang 1969) hat Rechtswissenschaften studiert. Seine journalistische Karriere begann er beim Radio. Die Fernsehzuschauer lernten ihn als Moderator des ZDF-Morgenmagazins kennen. Seitdem moderierte er die Nachrichtensendungen »heute« und »heute journal«. Zuvor war er fünf Jahre lang Auslandskorrespondent des ZDF im Nahen Osten.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Interessierten sind willkommen.