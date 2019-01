Warburg (WB). In mehrere Wohnungen in Warburg sind am Donnerstag Diebe eingebrochen.

Zwischen 13.30 und 23.55 Uhr brachen sie in ein Wohnhaus in der Straße Schöne Aussicht ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke des Hauses. Der oder die Täter stahlen eine geringe Menge Geld und richteten einen Schaden von 250 Euro an.

Der Bewohner eines Reihenhauses im Lerchenweg stellte um 20.40 Uhr fest, dass Einbrecher in seine Wohnung gelangt waren. Auch er hatte sein Haus gegen 13.30 Uhr verlassen. Räume und Schränke wurden geöffnet, eine geringe Geldmenge gestohlen.

Polizei sucht nach Zeugen

Im Prozessionsweg stellte eine Anwohnerin gegen 8.10 Uhr fest, dass ein Unbekannter in ihrer Wohnung war. Sie hatte ihre Wohnung gegen 7.30 Uhr verlassen. Als der Einbrecher sie bemerkte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Landfurt. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei stellte fest, dass der Täter offensichtlich auch in eine unbewohnte Wohnung in einer oberen Etage eingebrochen war. Der Täter wird als männlich und 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, einen grauen Kapuzenpulli, eine hellgrauen Jogginghose und eine orange-braune Mütze.

Hinweise an die Polizei in Warburg unter Telefon 05641/78800.