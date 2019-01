Wehrführer Jürgen Rabbe (2. von rechts) und sein Stellvertreter Markus Müller (rechts) haben PRG-Geschäftsführer Hubert Dierkes (3. von links) die Plakette »Partner der Feuerwehr« überreicht. Seit Jahren stellt das Warburger Unternehmen unkompliziert Mitarbeiter wie Maik Menne, Marius Flörke und Cai Menne (von links) von der Arbeit frei, damit sie als Feuerwehrleute bei Einsätzen anderen Menschen Hilfe leisten können oder sich für die anspruchsvolle Arbeit in der Wehr fortbilden können. Foto: Silvia Schonheim

Von Silvia Schonheim

»Ohne weitere Forderungen stellt die PRG Präzisions-Rührer Gesellschaft seit Jahren Mitarbeiter für Einsätze, Aus- und Fortbildungen frei«, lobte Jürgen Rabbe und überreichte Senior-Chef Hubert Dierkes die Plakette »Partner der Feuerwehr«.

Bei Unternehmern um Freistellung der Mitarbeiter werben

Dass die unkomplizierte Freistellung von Einsatzkräften nicht selbstverständlich ist, machte Bürgermeister Michael Stickeln bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Warburg in Calenberg deutlich.

Die Stadt will in Zukunft Werbung für mehr Verständnis bei den Arbeitgebern machen: »Bei einem Unternehmerfrühstück am 4. Juli wollen wir exakt dieses Thema ansprechen.«

Stadt plant 839.000 Euro für Investitionen ein

Unterstützung seitens der Politik wie auch der Verwaltung sei den Ehrenamtlichen gewiss: »Im kommenden Haushalt stehen Investitions- und Erhaltungsmittel in Höhe von 839.000 Euro bereit.«

Wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr Warburg ist, dokumentierte Wehrführer Jürgen Rabbe eindrucksvoll im Tätigkeitsbericht.

So viele Einsätze wie noch nie

»Zum ersten Mal in der Geschichte der Feuerwehr Warburg wurden wir im Jahr 2018 zu weit mehr als 300 Einsätzen gerufen. 63 Brandeinsätze, 207 Technische Hilfeleistungen und 46 Fehlalarme – zusammen 316 Einsätze mit 5.539 Einsatzstunden mit 4.090 Einsatzkräften.«

Dazu kämen noch Brandsicherheitswachen, die Begleitung von Umzügen und unzählige Stunden, die in die Aus- und Fortbildung investiert werden.

49 Unwettereinsätze im Jahr 2018

Insgesamt 49 Unwettereinsätze mussten die Kameraden im Vorjahr bewältigen. Allein 42 Einsatzstellen wurden angefahren, als am 18. Januar das Sturmtief »Friederike« wütete.

Auch die lange Dürreperiode im Sommer konfrontierte die Wehr »mit einer bisher unbekannten Anzahl von Wald- und Flächenbränden sowie Bränden von landwirtschaftlichen Maschinen«, sagte Jürgen Rabbe.

13 Mal waren die Feuerwehrmänner und -frauen bei Unfällen mit verletzten Personen im Einsatz »In zwei Fällen kam leider jede Hilfe zu spät«, bedauerte Feuerwehr-Chef Rabbe.

52 Mal lösten Brandmeldeanlagen den Alarm aus. »16 Mal lag ein technischer Defekt vor, drei Mal wurde böswillig alarmiert, 20 Mal lag es an dem unsachgemäßen Umgang mit der Anlage oder es wurde Wasserdampf freigesetzt, bei 14 Einsätzen war Rauch die Ursache – oft durch angebranntes Essen«, erläuterte Jürgen Rabbe.

»Trotz dieser Zahlen seid ihr immer im Einsatz«, sagte der Wehrführer und bedankte sich dafür: »Denn schnell kann angebranntes Essen auch einen Zimmerbrand auslösen.«

Im Rahmen der Versammlung wurden zahlreiche Beförderungen und Ehrungen ausgesprochen.

Josef Wakob erhält Ehrennadel

Der ehemalige Leiter der Feuerwehr Josef Wakob erhielt von Kreisbrandmeister Rudolf Lüke die Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren im Kreis Höxter. Wakob war Anfang 2018 nach sechs Jahren Amtszeit von Jürgen Rabbe abgelöst worden. Wakob hatte sich insgesamt 18 Jahre in der Wehrführung engagiert.

Daniela Klaas-Lüdeke löst Reiner Vössing ab

Bürgermeister Michael Stickeln nutzte die Versammlung, um Reiner Vössing die offizielle Ernennungsurkunde zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Warburg zu überreichen. Im März war Vössing bereits diese Funktion übertragen worden.

Seine bisherige Funktion als stellvertretender Löschgruppenführer in Daseburg hatte er in diesem Zuge abgegeben. Diese Aufgabe übernimmt nun Brandmeisterin Daniela Klaas-Lüdeke.