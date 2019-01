Warburg (WB/sis). Tiefgründige Liebesballaden, kleine Lebensweisheiten am Rande und Songs, die mit einem Augenzwinkern zu nehmen sind, das alles hatten Reinhold Beckmann und sein Duo-Partner Johannes Wennrich mit im Gepäck. 70 Besucher haben den als TV-Moderator bekannten Beckmann am Samstagabend an der Gitarre und am Mikrofon im Kulturforum erlebt.