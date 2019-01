Warburg (WB/aho). Andreas Even hat Multiple Sklerose (MS). Die Krankheit der 1000 Gesichter, wie sie auch bezeichnet wird. Die vielfältigen Symptome, die bei jedem Betroffenen anders sein können, geben ihr, der MS, diesen Untertitel. 2012 hat Andreas Even eine Selbsthilfegruppe für MS-Kranke und deren Familien und Freunde gegründet.

»Wenn wir als Betroffene miteinander reden, dann weiß jeder, wovon er spricht«, sagt der 54-Jährige. Der Austausch untereinander sei sehr wichtig. Und manchmal merke man dann erst, was man doch noch machen könne.

Treffen jeden letzten Donnerstag im Monat

Andreas Even bietet die Treffen in einem von der Physiotherapiepraxis auf der Hüffert, August-Dissen-Straße 21, zur Verfügung gestellten Raum an – jeden letzten Donnerstag im Monat. Die Treffen sind (außer im Dezember) von 19 bis 20.30 Uhr.

»Anfangs waren wir um die zwölf Menschen und da waren gute Gespräche möglich, jetzt sind wir leider oft nur zu zweit«, bedauert Andreas Even, dass der Treff nicht mehr so gut angenommen wird.

So verschieden wie die Menschen sind, so anders ist auch der Verlauf der Krankheit. Gerade deshalb sei die Selbsthilfegruppe so wichtig, betont Andreas Even.

»Ich würde mir auch wünschen, dass Familienmitglieder, Freunde und Bekannte zum Treffen kommen, dann könnten wir im großen Rahmen auch andere Dinge unternehmen«, sagt Even.

Gemeinsame Unternehmungen planen

Ein Spielabend oder gemeinsam eine Pizza essen, alle diese Sachen, würden so ein Gruppentreffen auch attraktiv machen. Gegenseitige Hilfe, Verständnis und die Lust, etwas gemeinsam zu unternehmen, das schwebt dem Gruppen-Gründer vor.

Wer sich vorab einmal informieren möchte, kann sich an Andreas Even, Telefon 0160/4108626, wenden. »Es wäre schön, wenn ein paar Menschen zu uns kämen«, hofft Even, dass die Selbsthilfegruppe wieder belebt wird.

Multiple Sklerose

Die Multiple Sklerose ist eine durch das körpereigene Abwehrsystem hervorgerufene entzündliche Erkrankung (Autoimmunerkrankung), die das Zentrale Nervensystem in Gehirn und Rückenmark schädigt. Immunzellen des körpereigenen Abwehrsystems greifen fälschlicherweise die Nervenzellen an.

Die Krankheit tritt häufig im jungen Erwachsenenalter zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf. Der Verlauf der Krankheit ist genauso vielfältig wie die Symptome. Die Ursache der Multiplen Sklerose ist ungeklärt und eine Heilung ist noch nicht möglich. Aber es gibt vielfältige Therapieansätze und medikamentöse Behandlungen.