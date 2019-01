Warburg (WB). Aus dem politischen Alltagsgeschäft ist Franz Müntefering, ehemals Bundesvorsitzender der SPD, ausgestiegen. Das bedeutet aber nicht, dass er sich nicht mehr einmischt. Der 79-Jährige ist Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen, der Lobby älterer Menschen in Deutschland. Am Dienstag, 5. Februar, 18 Uhr, spricht Franz Müntefering in dieser Funktion in der Katholischen Landvolkshochschule in Warburg-Hardehausen.