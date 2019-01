Volkmarsen (WB). Annegret Kramp-Karrenbauer und Volker Bouffier kommen zum 17. Politischen Aschermittwoch nach Volkmarsen. »Mit großer Freude«, gibt die CDU Volkmarsen bekannt, dass die neugewählte CDU-Bundesvorsitzende und Hessens gerade wiedergewählter Ministerpräsident am Freitag, 15. März, zu Gast in der Nordhessenhalle sein werden.

Stadtverbandsvorsitzender Thomas Viesehon bekam die Zusage von beiden persönlich bei der CDU-Jahresauftaktklausur am Wochenende in Künzell. Er ist begeistert, dass es den Volkmarser Christdemokraten damit erneut gelungen ist, zwei so hochkarätige Redner für den Politischen Aschermittwoch zu gewinnen.

Während es Bouffiers fünfter Auftritt in der Nordhessenhalle sein wird, ist es für Kramp-Karrenbauer eine Premiere bei der überregional bekannten Großveranstaltung mit Besuchern aus ganz Nordhessen und dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen.

»Zwei der wichtigsten CDU-Politiker erleben«

»Wir sind sehr stolz darüber, dass unsere Bundesvorsitzende weniger als 100 Tage nach ihrer Wahl in Nordhessen auftreten wird. Wir bieten damit in politisch bewegten Zeiten eine gute Gelegenheit, zwei der wichtigsten CDU-Politiker live in unserer Region zu erleben«, so Viesehon.

Neben den beiden Hauptrednern wird auch der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Michael Boddenberg, an der Veranstaltung teilnehmen. Boddenberg hatte in seiner Funktion als Generalsekretär der CDU Hessen Anfang der 2000er Jahre einen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Politischen Aschermittwochs hin zu einer der deutschlandweit größten regelmäßig stattfindenden Parteiveranstaltung und war seither immer wieder zu Gast in Volkmarsen.

Letzter Politischer Aschermittwoch mit Merkel

Nach dem letzten Politischen Aschermittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel mit 2.500 Gästen hatte die CDU Volkmarsen eine zweijährige Pause eingelegt und ist nun laut der stellvertretenden Stadtverbandsvorsitzenden Alexandra Czok hoch motiviert, wieder mit vielen Helfern innerhalb und außerhalb der Partei einen einzigartigen Politikabend auf die Beine zu stellen.

Schon jetzt sei allerdings klar, dass man wieder Einlasskarten ausgeben werde, um jedem angemeldeten Besucher Einlass in die Nordhessenhalle gewähren zu können. Einzelheiten zum Anmeldungsverfahren würden rechtzeitig bekannt gegeben.