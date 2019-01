Lehrgänge

Um eine gut funktionierende Wehr in Warburg vorhalten zu können, wurden in 2018 wieder zahlreiche Lehrgänge auf Stadt- und Kreisebene sowie am Institut der Feuerwehr in Münster besucht: Grundausbildung-Lehrgang Truppmann-Modul 1 (31 Teilnehmer), Strahlrohrführertraining (8), Atemschutzübungsstrecke (139), Lehrgang Truppführer (8), Lehrgang Atemschutzgeräteträger (8), Brandsimulationsanlage (32), Lehrgang Funk und Kartenkunde (31), Lehrgang Maschinisten (16), Lehrgang ABC I Grundmodul (1), Lehrgang ABC I BC-Modul (7), Lehrgang ABC I A-Modul (7), Lehrgang Gerätewart (2).

Die Laufbahn-Lehrgänge in Münster besuchten: Martin Lüdeke (Daseburg), Andre Kraut (Ossendorf) und Patrick Engelbracht (Warburg, alle Gruppenführer). Den Lehrgang Zugführer Basis absolvierte Markus Block (Ossendorf), den Verbandführer-Lehrgang besuchte Andreas Floren (Warburg). Reiner Vössing (Daseburg) bildete sich zum Leiter einer Feuerwehr fort.

Weitere Lehrgänge wie Ausbilder einer Feuerwehr, Zugführer Aufbau, Ausbilder Drehleiter-Maschinisten, Seminare für Führungskräfte sowie externe Seminare und Ausbildungsveranstaltungen wurden von 31 Mitgliedern besucht. Jürgen Rabbe freute sich, dass der Zuspruch zu den Seminaren sehr gut ist, bedauerte aber, »nicht allen Wünschen gerecht werden« zu können.

Leistungsnachweis

2018 nahmen am Leistungsnachweis auf Kreisebene 18 Gruppen mit 144 Teilnehmern der Feuerwehr Warburg teil. Insgesamt wurden 57 Leistungsabzeichen errungen. 18 Mal verlieh die Wehrführung das Bronze-Abzeichen.

Rabbe: »Das zeigt, dass vor allem unsere jungen Mitglieder mit Erfolg am Leistungsnachweis teilnehmen.« Besonders geehrt wurde Heinz-Jürgen Scholz. Ihm wurde das Leistungsabzeichen der Sonderstufe 40 verliehen.

Feuerwehrehrenzeichen

Für ihren langjährigen Einsatz ehrte der stellvertretende Wehr-Chef Reiner Vössing ebenso Kameraden. »Zum ersten Mal verleihen wir das Feuerwehrehrenzeichen in Gold mit Goldkranz«, sagte Vössing und zeichnete Franz Rabbe von der Löschgruppe Ossendorf für 50 Jahre Mitgliedschaft aus.

Das goldene Ehrenzeichen erhielten für 35 Jahre: Detlef Huhmann (Germete), Franz-Josef Bellmann (Nörde) und Elmar Hoppe (Scherfede). Für 25 Jahre gab es das Feuerwehrehrenzeichen in Silber: Wilhelm Ernst (Bonenburg), Patrick Floren (Germete), Markus Block (Ossendorf), Stefan Kleinhans (Ossendorf), Jürgen Rabbe (Ossendorf), Daniela Altrogge (Scherfede), Jochen Bunse (Warburg) und Frank Wagner (Wormeln).

Beförderungen

»Eine Beförderung ist zum einen Anerkennung für die geleistete Arbeit«, so Rabbe, »zeigt aber auch, dass man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.« Mit ihrem 18. Geburtstag sind zwölf Jugendfeuerwehrleute in den Einsatzdienst übernommen worden: Torben Mantel (Calenberg), Maximilian Potratz (Dössel), Michelle Huhmann (Germete), Dennis Eichert (Nörde), Mike Eckl (Scherfede), Lukas Menke (Scherfede), Etienne Schmidt (Welda), Marvin Fichtner (Welda), Jakob Ewen (Wormeln), Lena Strippel (Wormeln), Alexander Poster (Scherfede) und Marvin Fichtner (Welda).

Zum Feuerwehrmann wurden befördert: Sebastian Ernst, Hendric Müller, Lutz Müller, Jan Nicklas Ricken, Steven Wischer (alle Bonenburg), Jonas Braunst (Dössel), Kevin Schmidt (Germete), Philip Buren (Hohenwepel), Dennis Keller (Scherfede), Muhamet Slatina (Warburg), Christoph Lücke, Sebastian Müller, Fabian Tegethoff (alle Welda).

Zum Oberfeuerwehrmann beziehungsweise Oberfeuerwehrfrau wurden: Annika Stickeln, Carina Müller, Moritz Pfannkuche (alle Daseburg), Marius Flörke (Herlinghausen), Benedikt Ricken, Rene Schulze, Moritz Wiemers (alle Hohenwepel), Simon Blömeke, Florian Kaiser, Luc Hahne (alle Menne), Alina Fischer (Ossendorf), Daniel Bräuer, Mario Hecker, Devon Thiele, Niko Zydek (Rimbeck), Cory Moors (Scherfede), Florian Bäumer, Daniela Heinemann, Andreas König (alle Warburg), Carsten David, Florian Lücke, Philipp Tegethoff, Jan Trilling (alle Welda).

Hauptfeuerwehrmann sind jetzt: Dennis Büsse, Dennis Werner (alle Menne), Roy Randhan, Andreas Termer (Nörde), Fabian Schulte (Rimbeck) und Stefan Zimmermann (Warburg).

Zum Unterbrandmeister beziehungsweise Unterbrandmeisterin wurden befördert: Johannes Wiemers (Bonenburg), Dennis Kriwet (Daseburg), Andreas Stolin (Germete), Andrea Fuest (Ossendorf), Marius Flore (Welda).

Brandmeister sind nun: Martin Lüdeke (Daseburg), Andre Kraut (Ossendorf) und Patrick Engelbracht (Warburg).

Oberbrandmeister sind: Carsten Reineke (Dössel), Torben Ladleif (Menne) und Dirk Derenthal (Ossendorf).

Zum Hauptbrandmeister wurden befördert: Tobias Barzen (Bonenburg), Sascha Peine (Daseburg), Ansgar Bodemann (Calenberg), Alexander Neumann (Herlinghausen) und Frank Mehring (Scherfede).

Zum Brandinspektor wurden befördert: Stefan Stollburges (Daseburg), Markus Block (Ossendorf), Gero Langguth, Mischa Engelbracht (beide Warburg) und Florian Blömeke (Löschgruppe Welda).

Andreas Floren und Reiner Neumaier (beide Löschzug Warburg) wurden zum Brandoberinspektor befördert.

Reiner Vössing wurde zum Stadtbrandinspektor befördert.