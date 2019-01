Die Initiatoren von »Brot anstatt Böller« (von links) Ulrich Nolte , Martin Peitz, Christian Voss, Rudi Ryll, Anja Auspurg, Klaus Stalze und Pfarrer Karl-Ludwig Wendorff zogen jetzt die Bilanz zum vergangenen Silvesterfest in Warburg. Foto: Astrid E. Hoffmann

Warburg (WB/aho). Die Initiatoren von »Brot anstatt Böller« haben nun eine positive Bilanz gezogen. Sie können sich über 1325 Euro an Spenden freuen.

Im Haus Böttrich kamen die Initiatoren gestern zusammen, um eine Nachlese zur Silvesternacht 2018/2019 zu halten. Die Aktion »Brot anstatt Böller« setzt auf die Einsicht der Bürger, die »Geister der Silvesternacht« nicht in der Kernstadt mit Raketen und Böllern vertreiben zu wollen, sondern auf weniger brandgefährdeten Flächen, die es nach Überzeugung der Initiatoren durchaus gibt.

Brüderkirchhof böllerfrei

Der Sprecher der Aktion, Christian Voss von der Bürgerstiftung, der auch dem Presbyterium angehört, berichtete, dass der Brüderkirchhof böllerfrei gewesen sei. Sowohl auf dem Neustadt-Marktplatz als auch auf dem Altstad-tMarktplatz sei weniger als im Vorjahr geböllert worden, stellten Ortsheimatpfleger Ulrich Nolte und Rudi Ryll vom Pfarrgemeinderat) fest.

»Unser Anliegen für dieses Jahr ist, den Menschen noch mehr ans Herz zu legen, nicht vor den Kirchen, dem Klinikum und in der Umgebung von Fachwerkhäusern zu böllern«, sagte Christian Voss. Die Brandgefahr, der Feinstaubfaktor und der Stress für die Haustiere seien Argumente, nicht in der Enge der Stadt dem Silvesterbrauch nachzukommen, argumentieren die ehrenamtlichen Akteure der Aktion. »Eine freundliche Ansprache an die Bürger ist uns wichtig«, hob Pfarrer Karl-Ludwig Wendorff hervor. Dass das Böllern vor Kirchen, Krankenhäusern, Fachwerkhäuser grundsätzlich verboten sei, sei bekannt.

Unterstützung durch das Ordnungsamt

Als Ziel setzen sich die Initiatoren, die Innenstadt von Warburg am Silvesterabend böllerfrei zu bekommen. Orte wie Korbach, Göttingen, Osterode und Hannover hätten dies schließlich auch schon geschafft. »Ohne die Unterstützung des Ordnungsamtes kommen wir aber nicht weiter«, erklärte Hans-Martin Peitz von der Bürgerstiftung. Dieses Unterfangen scheitere aber oft an zu wenig Personal, so dass nicht jeder Verstoß geahndet werden könne.

Allerdings gibt es auch viele Menschen, die sich dem Brot zuwenden und die Böller unberührt lassen. 1025 Euro wurden stattdessen gespendet. Die Bürgerstiftung gab spontan noch einmal 300 Euro dazu. Die Gesamtspende von 1325 Euro geht an den Mittagstisch der Diakonie Paderborn-Höxter. Anja Auspurg von der Diakonie sagte »Danke« und erklärte, dass diese Summe für etwa drei bis vier Monate reichen würde, um bedürftigen Menschen an den Standorten Warburg und Rimbeck eine warme Mahlzeit zu bereiten.