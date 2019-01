Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Im Übergang zwischen Realität und Fabelwelt, dort, wo der Nebel Licht und Schatten verbindet, sind die Töne des Glarophons zu hören. Am Sonntagabend haben diese Klänge den Raum der Pfarrkirche St. Antonius zu Padua in Warburg-Menne erfüllt.

Olaf Pyras und Marcel Quappen sind die Schlagzeuger, die den filigranen Instrumenten, die von Rolf Wiemers und seinem Bruder Ludger Wiemers erschaffen wurden, Leben einhauchen.

Schon Tage vor dem Auftritt waren die Karten für das erste Konzert in der vor einem Jahr neu eingeweihten Kirche ausverkauft. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Kirchenvorstand. 165 Besucher erwarteten mit Spannung die Harmonien in Glas, die nur an ganz besonderen Orten gespielt werden.

Konzert im Heimatort

Bereits im Herbst 2017, als sich Rolf Wiemers in der Baustelle der inzwischen komplett renovierten Pfarrkirche in Menne umsah, entstand in ihm der Wunsch, seine Glasinstrumente für ein Konzert in seinem Heimatort für ein Konzert aufzubauen. »Ich war sofort begeistert«, erinnert sich Werner Ludwig vom Kirchenvorstand, »und im November wurden unsere Pläne konkret.«

2007 gelang es den Brüdern Wiemers, ein neun Töne umfassendes Glockenspiel zu entwickeln, das kreisförmig angeordnet ist. Geblasen wurden die gläsernen Kuppeln in Rolf Wiemers Glashütte in Clausthal-Zellerfeld. Sein Bruder Ludger fügte sein klares Gehör hinzu.

Glocken, Glarophon und Glasglockenspiel

Auf Empfehlung holten sich die gebürtigen Menner den Musiker Olaf Pyras hinzu, der von dem Instrument begeistert war: »Aber ich wünschte mir eine weitere Bandbreite und nebeneinander angelegte Glocken.« So entstanden zuerst 24 chromatisch gestimmte Glocken, die 2011 auf 29 erweitert wurden. Ein 16 Röhren umfassendes Glarophon und ein 18 Röhren starkes Glasglockenspiel folgten.

Seitdem treten Olaf Pyras und sein Kollege Marcel Quappen als Duo auf. Dabei entstand eine Vorliebe für Kirchengewölbe wie im Kloster Dalheim oder in der Hüffertkappelle in Warburg. »Sie sind die einzigen Musiker, die diese Instrumente spielen können«, sagt Rolf Wiemers, der sich freute, den beiden seine Heimatgemeinde vorstellen zu können.

»Diese auf das Minimalistische reduzierte Kirche ist ideal für das Glas«, drückte Pyras seine Anerkennung aus: »Wir hatten noch nie so eine stimmige Akustik.«

Unterstrichen wurden die feenhaften, unwirklichen Melodien, die von den klaren, reinen Instrumenten zum Ohr drangen, durch die Lichteffekte, die Simon Horn bei diesem Konzert einsetzte.

»Raindance«

Weil es keine Musik speziell für die Glasinstrumente gibt, greifen Marcel Quappen und Olaf Pyras auf Kompositionen für Klavier, Toy-Piano, Marimbula und Kuhglocken von Komponisten wie Eric Satie, Theo Loevendie und Yann Tiersen zurück.

So richtig fabelhaft und geheimnisvoll war der »Raindance«. Wen wunderte es da, dass nach großem Applaus und Zugaben draußen der Regen vom Himmel tropfte?