Von Silvia Schonheim

Das ganze System müsse neu gedacht werden, man müsse kundenorientierter arbeiten, um am Markt zu bestehen. »Das mehrere hundert Seiten starke Gesetz tritt in verschiedenen Stufen in Kraft. Ende 2022 sollen alle Anforderungen erfüllt sein. Manche sprechen von einer Revolution in der Behindertenarbeit. Wir sind aber vorbereitet, arbeiten seit zwei Jahren an der Umsetzung«, sagt der 61-Jährige optimistisch.

Mehr Möglichkeiten der Teilhabe

Mit dem BTHG werden mehr Möglichkeiten der Teilhabe und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung geschaffen. »Der Bewohner muss nicht mehr alle Leistungen wie Pflege oder Versorgung bei uns in Anspruch nehmen. Er kann sagen, dass Essen schmeckt mir hier nicht, ich lasse mir mein Essen anderweitig liefern. Das gehört zum selbstbestimmten Leben«, nennt der Geschäftsführer von Caritas Wohnen ein Beispiel.

Die meisten Bewohner des HPZ könnten nicht selbst entscheiden, die gesetzlichen Vertreter – Eltern oder auch Vertreter von Berufs wegen – müssten dies tun. Vogt: »Es müssen einzelne neue Verträge abgeschlossen werden – etwa für das Wohnen, das Catering oder die medizinische Versorgung. Diese können natürlich auch jederzeit in Teilen oder komplett gekündigt werden.«

Kundenbetreuer für die gesetzlichen Vertreter

Damit die gesetzlichen Vertreter mit dieser neuen Aufgabe zurecht kommen, bekommt jeder zur Unterstützung einen Kundenbetreuer von der Einrichtung an die Hand.

Das neue BTHG stellt das HPZ St. Laurentius auch finanziell vor neue Herausforderungen: »Wir haben keine wirtschaftliche Sicherheit mehr«, erläutert Vogt. »Wir kriegen kein Budget mehr – mit dem eine Mischkalkulation möglich ist. Unsere einzelnen Leistungen müssen ab 2020 vom gesetzlichen Vertreter einzeln eingekauft werden. Die sieben neu geschaffenen Fachbereiche wie Pflege und Gesundheit müssen selbstständig wirtschaften.«

Bei all den Anforderungen, die auch personelle Umstrukturierungen – vor allem auf der Leitungsebene – nach sich ziehen, sieht Karl-Heinz Vogt aber vor allem Vorteile für die Bewohner: »Warum sollten sich Menschen mit Behinderung nicht verlieben dürfen? Warum ist nicht auch eine selbstständige Wohnform möglich? WLAN für alle Bewohner? Ja!« – Das Recht auf Selbstbestimmung biete Menschen mit Handicap neue Perspektiven, ihr Leben zu gestalten.

Monsignore Roman Kopetz, der geistliche Direktor des HPZ, betont: »Menschen mit Behinderung sind nicht krank. Sie haben ihr Handicap meist ihr ganzes Leben. Ist es da noch richtig, dass sie den Rest ihres Lebens in einer Sonderwelt wohnen?«

Integratives Quartier Laurentiushöhe

Sowohl Vogt als auch der geistliche HPZ-Direktor wünschen sich, dass diese Sonderwelt aufgebrochen wird. Sie wollen mit der Stadt ein integratives Quartier Laurentiushöhe entwickeln. Einige Privatbauten stehen bereits in direkter Nachbarschaft. »Warburg ist ein attraktiver Wohnort zwischen Paderborn und Kassel. Wenn ich sehe, wie viel Bewegung von außen durch unsere moderne Cafeteria ins HPZ gekommen ist, kann ich mir auf dem 40 Hektar großen Gelände auch noch andere Angebote vorstellen, zum Beispiel ein Indoor-Spielcenter.

Monsignore sieht das neue Gesetz als eine Weiterentwicklung der Gesellschaft: »Bis zwischen Menschen mit und ohne Behinderung kein Unterschied mehr gemacht wird, dauert es zwar Generationen. Aber das Gesetz ist ein Schritt in diese Richtung.«