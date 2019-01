Als zweite Kassiererin wurde Hannah Paul wiedergewählt, als Jugendkassiererin wählten die Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung Eva Stratmann. Sie tritt in die Fußstapfen der ausgeschiedenen Christine Steins. Als Notenwarte fungieren weiterhin Uwe Prüfer und Kevin Sievers. Das Team Ausbildung mit Franz Hucht und Michael Henke wurde um Julian Fieseler ergänzt.

Vorbereitungen für 100. Geburtstag laufen

Dem Team Jugend gehören Andrea Blömeke und Hendrik Kälber an, das Team Medien besteht aus Patrick Beineke und Heike Saure. Das Team Familie bilden Mirko Jakobi und Milena Waldhoff mit Leben. Der erweiterte Vorstand wird vom Team Haus mit Martina Vogel, Rainer Blömeke, Michael Fieseler und Wolfgang Götte komplettiert.

Im Laufe der Versammlung blickte der Musikverein Scherfede auch auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Neben dem gelungenen Neujahrskonzert als Jahresauftakt lagen die Höhepunkte der Saison fast alle in der ersten Jahreshälfte. Neben den in diesem Jahr anstehenden Terminen sind bereits die Vorbereitungen für das 100-jährige Bestehen des Vereins in 2021 angelaufen.

Tolles Ergebnis beim Wertungsspiel

Im vergangenen Jahr spielte das symphonische Blasorchester erstmals einen Frühschoppen in Altenbeken-Schwaney. Der Kontakt zum dortigen Bundesschützen-Garde-Musikkorps war während des Diemelstadt-Wrexener Schützenfestes entstanden. Der Frühschoppen kam so gut an, dass der Musikverein am 7. April erneut in Schwaney aufspielen wird. Für Gänsehaut hatte die Serenade in Baunatal gesorgt, bei der der Musikverein als Teil einer großen Musikerfamilie mitwirken durfte.

An das musikalische Highlight des Jahres erinnerte nicht nur Vorsitzender Kai Amelunxen im Jahresbericht, sondern auch Dirigent Dominik Seegel in seinem Rückblick. »Ich hätte nie gedacht, dass wir noch einmal einen draufsetzen können«, sagte Seegel zum Abschneiden des Hauptorchesters beim Wertungsspielen. Beim Wertungsspiel für Blasorchester anlässlich des Landesmusikfestes in Schmallenberg (Sauerland) konnte der Musikverein 94,2 von 100 möglichen Punkten in der Kategorie Oberstufe erzielen. Das Ergebnis sei noch besser gewesen als die Wertung, welche die Musiker vier Jahre zuvor erreicht hatten.

40 Jugendliche in der Instrumentalausbildung

Neben dem Lob für das diesjährige Neujahrskonzert, bei dem erstmals alle Gruppen des 169 Mitglieder starken Vereins ihr Können unter Beweis stellten, mahnte Seegel auch eine gute Probenbeteiligung an. Steht doch am 16. März mit dem Frühjahrskonzert bereits das nächste musikalische Highlight an. Für ihre Beteiligung an 100 Prozent der Proben überreichte Kai Amelunxen der Flötistin Stefanie Zschiebsch ein Präsent. Auch Stefan Schauf und Heinrich Knebel waren verlässliche Probenteilnehmer.

Für das Team Ausbildung konnte Franz Hucht mit 40 Jugendlichen in der Instrumentalausbildung den höchsten Stand seit Jahren vermelden. 21 Kinder gehören der Miniband an, 17 dem Jugendorchester. Ebenfalls in den Rückblick fiel die Gründung des Diemel-Kids-Chores, in dem 16 Kinder ihre Freude an der Musik durch Gesang zum Ausdruck bringen. Eine Neuerung ist außerdem das Jugendorchesterprojekt, bei dem 35 Nachwuchsmusiker aus Ossendorf, Rimbeck und Scherfede unter der Leitung von Dominik Seegel Stücke einstudieren.