Komplizierte Geschichte der Ukraine

Die Veranstalter erläutern das Thema des Abends wie folgt: »Russland und die Ukraine sind oft ungleiche Brüder genannt worden, wobei sich Russland immer in der Rolle des größeren Bruders gesehen hat.«

»Durch die russische Annexion der Krim und die von Moskau unterstützten separatistischen Bestrebungen in der Ostukraine sind die Spannungen zwischen beiden Staaten ein wichtiges Thema der europäischen Politik geworden. Die komplizierte Geschichte der Ukraine ist in Westeuropa allerdings wenig bekannt.« Der Vortrag möchte in einem kulturhistorischen Überblick zu einem tieferen Verständnis des Konfliktes verhelfen.

Vortrag ist kostenfrei

Der 1953 in Warburg geborene Referent hat nach dem Abitur am Gymnasium Marianum an den Universitäten Bonn und Köln Slavistik und Germanistik studiert. 1992 wurde er als ordentlicher Professor für Slavistik/Literaturwissenschaft an die Technische Universität Dresden berufen.

Zum kostenfreien Vortrag, der um 11 Uhr im Raum 409 des Marianum beginnen soll, sind neben den Mitgliedern des Vereins alle interessierten Bürger eingeladen.