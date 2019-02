Auf der Höhe Borlinghausen ist der PKW gegen 7.30 Uhr frontal gegen einen Holztransporter gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Toyota die L 828 aus südlicher Richtung kommend in Richtung Willebadessen. In Höhe der Ortschaft Borlinghausen geriet er mit seinem Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Holztransporter, welcher die L828 in der Gegenrichtung befuhr. Der Fahrer des PKW verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des LKW wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die L 828 wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, sowie der Unfallaufnahme gesperrt.