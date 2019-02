»Spätestens zum Wochenende werden unsere Kunden die längst überfälligen Beträge auf ihren Konten finden. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die verspätete Auszahlung und werden alle Vorkehrungen treffen, dass so etwas in Zukunft nicht wieder passiert. Wir hoffen, dass wir das Vertrauen unserer Kunden in Zukunft durch eine sichere Energieversorgung und guten Service vor Ort wieder zurück gewinnen können«, teilte gestern Vertriebsleiter Dietmar Hillebrand mit. Die Beste-Stadtwerke waren wie berichtet in den Jahren 2014 bis 2016 in finanzielle Schieflage geraten und hatten sich vom defizitären Netzbetrieb getrennt.