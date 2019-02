Matthias Goeken (MdL) gehört zur Delegation, die sich in Mannheim für den Erhalt der Zuckerfabrik Warburg einsetzen will.

Warburg (WB/sis). Der Aufsichtsrat der Südzucker AG entscheidet am Montag, 25. Februar, über die geplante Schließung des Werkes in Warburg. Die Stadtverwaltung ruft alle Unterstützer dazu auf, an diesem Tag ein klares Signal für die Erhaltung des Werkes zu setzen. Es ist eine Demonstration am Konzernsitz in Mannheim geplant.