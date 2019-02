Die Vorsitzenden und weitere Delegierte der verschiedenen Ortsgruppen der Katholischen Landjugendbewegung aus dem südlichen Kreis Höxter versammelten sich zu ihrer jährlichen Hauptversammlung in der Gemeindehalle in Tietelsen.

Dabei standen Berichte über Aktivitäten aus den einzelnen Ortsgruppen und die Planung gemeinsamer Aktionen auf dem Programm. Resümiert wurde unter anderem das Hüssenberg-Open-Air in Eissen, das im vergangenen August zum ersten Male als Gemeinschaftsaktion der KLJB Ortsgruppen Eissen, Haarbrück und Nörde zum 70-jährigen Bestehen der KLJB im Erzbistum Paderborn veranstaltet wurde.

Neues Turnier soll entstehen

Im Sommer 2019 soll eine weitere besondere gemeinsame Aktion folgen: »Es wird ein besonderes Turnier geben, das reihum jeweils die Gewinner-Ortsgruppe ausrichten soll«, erklärte Marcel Weiffen (23) aus Nörde als ehemaliger Regionalvorsitzender. »Damit verbinden wir wichtige Punkte, für die sich die KLJB einsetzen will. Wir stärken die Gemeinschaft im ländlichen Raum«.

Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Orten in der Region bekämen so die Möglichkeit, sich in ihrer dörflichen Umwelt gegenseitig kennenzulernen und sich gemeinsam für die Ziele der KLJB einzusetzen. »Außerdem zeigen wir, was uns Jugendlichen im ländlichen Raum wichtig ist und wozu wir stehen«, so Weiffen, der bei der Versammlung sein Amt zur Verfügung stellte.

Florian Wiemers gewählt

Bei Neuwahlen wurde Florian Wiemers (19) aus Hohenwepel (Ortsgruppe Nörde) als neuer Vorsitzender des Regionalverbandes gewählt. Jana Sommer als weibliche Vorsitzende und Friedrich Reineke als geistliche Begleitung (beide ebenfalls Ortsgruppe Nörde) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Die Versammlung endete in entspannter Runde im Landjugendraum der KLJB Tietelsen-Rothe, die in diesem Jahr die anderen Ortsgruppen empfing.