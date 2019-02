Warburg (WB/vsm). Die Geschichte vom verlorenen Sohn wird in dem Musical »Mensch« neu erzählt. Aufgeführt wird das Musical am Samstag, 30. März, im Pädagogischen Zentrum – um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr.

Karten sind ab sofort erhältlich in den Vorverkaufsstellen Buchhandlung Podszun, Optik Becker und Inkes Mode (Hauptstraße) und im Evangelischen Gemeindebüro (Sternstraße 21). Eine Karte kostet im Vorverkauf 13 Euro und an der Tages- beziehungsweise Abendkasse 15 Euro.

Seit September 2018 bereiten sich rund 80 Laien auf das Musical »Mensch« vor – im Chor, als Schauspieler oder Tänzer, im Bühnenbau oder der Schneiderei.

Mit Hilfe einer professionellen Band wird die biblische Geschichte des verlorenen Sohnes auf die Bühne gebracht.

Zehn Szenen und 15 Lieder

Zehn Szenen und 15 teilweise selbst komponierte Lieder wurden für diese Geschichte von Thilo Nordheim (Komponist und Musikalischer Leiter) und Ralf Filker (Libretto und Gesamtleitung) konzipiert.

Zum Inhalt: Eingeengt fühlt sich »Mensch« im Kirchenchor, für den er sich bisher emsig engagiert hat. Geheuchelt kommt ihm das Interesse seiner Kollegen an Gott vor. Folglich verlässt er den Chor und lässt sinnbildlich seine Gemeinde und Gott hinter sich. Stattdessen zieht er Freundschaften in sozialen Medien, Mode, Geld und Party vor und trifft die »Verführung«, das »Gewissen« und den »Mut«. Alle versuchen, Einfluss auf ihn zu nehmen. »Ein Musical über Zweifel, Staunen, Fragen, Sehnsucht nach Freiheit und Geborgenheit«, verspricht Ralf Filker.

Felicitas Schimmel ist Projekt-Patin

Das Musical-Projekt wird von Felicitas Schimmel als Patin begleitet. Die engagierte Politikerin und Ehrenvorsitzende der Frauenunion im Kreis Höxter ist von solchen Musical-Projekten stets begeistert.

Evangelische Kirchengemeinde geht neue Wege

Die Evangelische Kirchengemeinde Altkreis Warburg probiert mit diesem Musical einen neuen Weg in ihrer Gemeindearbeit aus. »Wir möchten mit neuen Menschen in Kontakt kommen, Möglichkeiten der Talentförderung anbieten, die biblische Botschaft in anderer Form bekanntmachen und Beteiligung ermöglichen«, sagt der Projektleiter.