Vorsitzender Ralf Wiemers stellte bei der Generalversammlung ausführlich alle Aktivitäten zum 100. Vereinsgeburtstag vor. Den Auftakt bildet das Osterkonzert am Sonntag, 21. April, das mit einem Programm-Mix aus festlichen Titeln sowie einem Show-Feuerwerk aufwartet.

Ausflugsfahrt an die Côte d’Azur

Am Ostermontag werden gut 40 Vereinsmitglieder und Freunde zu einer einwöchigen Ausflugsfahrt an die Côte d’Azur starten, besucht werden die Städte Monte Carlo, Nizza und Cannes.

Das Jubiläum selbst wird mit einem Festwochenende gefeiert – von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. August.

Profi-Formation »Berthold Schick und seine Allgäu 6« spielt

Am Freitag ist um 20 Uhr die Profi-Formation »Berthold Schick und seine Allgäu 6« in der Nörder Schlaun-Halle zu Gast. Eintrittskarten für diesen volkstümlichen Konzertabend in lockerer Atmosphäre gibt es zum Preis von 14 Euro im Vorverkauf beim Vorsitzenden Ralf Wiemers (Telefon 05642/9880298 oder per E-Mail an musikverein.noerde@web.de).

16 befreundete Musikkapellen werden erwartet

Der Samstag startet um 16 Uhr mit einem Empfang von 16 befreundeten Musikkapellen und sechs Schützenvereins-Abordnungen vor der Schlaun-Halle. Der Aufmarsch auf dem Nörder Dorfplatz schließt sich an.

Der Festakt beginnt um 17 Uhr mit Grußworten von Bürgermeister Michael Stickeln, Ortsvorsteher Heinrich Mellwig sowie vom Vorsitzenden des Volksmusikerbunds Nordrhein-Westfalen, Carsten Pieper. Die Festansprache hält der bekannte Nörder Kabarettist Udo Reineke. Musikalisch wird der Festakt mit einem Gemeinschaftskonzert aller Kapellen beschlossen.

Geburtstagsparty mit der Band »Diemelrausch«

Von 18 Uhr an werden in der Schlaun-Halle Unterhaltungskonzerte gegeben. Um 20.30 Uhr startet die große Geburtstagsparty mit der Band »Diemelrausch«.

Vereins- und Familientag beendet Festwochenende

Zum Abschluss des Festwochenendes findet am Sonntag von 13 Uhr an ein großer Vereins- und Familientag in Nörde statt. An diesem Nachmittag werden auch der musikalische Nachwuchs und das mit dem Musikverein Menne zusammen betriebene Jugendorchester auftreten.