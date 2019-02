Von Ralf Benner

Warburg (WB). Die Werbegemeinschaft Warburg heißt nun »Warburger Hanse e.V.«. Dieser Name ist auch Bestandteil einer neuen Satzung, über welche die Aktiven am Donnerstagabend bei einer Mitgliederversammlung im Café-Restaurant Eversburg in Warburg abgestimmt haben.