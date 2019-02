Warburg (WB). Als Zeichen der Solidarität der Hansestadt mit den Beschäftigten der Warburger Zuckerfabrik, deren Familien sowie den Landwirten wird der Desenberg bis zur entscheidenden Aufsichtsratssitzung am Montag, 25. Februar, jeweils von 18.30 bis 1 Uhr beleuchtet werden.

Am Montag wird die Demonstration in Mannheim von 10 bis 14 Uhr vor dem Hauptsitz der Südzucker AG stattfinden. Aus Warburg werden mehr als 200 Teilnehmer in fünf Bussen anreisen.

Die Abfahrt ist um 5.30 Uhr auf dem Schützenplatz (Ankunft gegen 10 Uhr in Mannheim). Der Aufsichtsrat entscheidet ab 12 Uhr über das Schicksal des Werks.