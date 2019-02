Von Oliver Horst

Warburg/Mannheim (WB). Der Kampf um die Zuckerfabrik in Warburg war am Ende vergebens. Der Aufsichtsrat der Südzucker AG hat gestern die Schließung des Werks mit 60 Mitarbeitern und vier weiterer seiner insgesamt 29 Standorte in Europa beschlossen. Begründet wird der Schritt mit hohen Verlusten infolge stark gesunkener Zuckerpreise.