Warburg (WB/dal/cm). Zum vierten Mal richtet der Schützenverein in Warburg-Herlinghausen das Stadtschützenfest aus. Es wird am Samstag, 27. April, gefeiert. Der zweite Vorsitzende der Herlinghausener Schützen, Gisbert Richter, hatte sich im Oktober die Stadtschützenkönigswürde gesichert.

Mit 29 von 30 möglichen Ringen hatte Richter beim Stadtkönigsschießen im Oktober die Stadtkönigswürde erworben. Den zweiten Platz teilten sich mit jeweils 28 Ringen Christian Peine aus Daseburg und André Brechtken aus Hohenwepel. Beim Schießen außer Konkurrenz hatte sich Michael Tewes vom Schützenverein Calenberg mit 30 Ringen durchgesetzt. Zweiter wurde Sven Boblest aus Bonenburg mit 29 Ringen.

Gisbert Richter ist zum zweiten Mal Bester Schütze in Herlinghausen. »Wenn ich schieße, dann halte ich immer voll drauf. So bin ich auch dieses Jahr Bester Schütze geworden, und es freut mich, dass es jetzt auch hier geklappt hat«, hatte er beim Stadtkönigsschießen im Rahmen der Warburger Oktoberwoche gesagt.

Im Jahr 2012 war der mittlerweile 54-Jährige schon einmal der Beste Schütze des SSV Herlinghausen gewesen. »Damals habe ich außer Konkurrenz geschossen, da Martin Laudage bereits ein Jahr zuvor das Stadtschützenfest nach Herlinghausen geholt hatte«, erklärte der Betoningenieur.

Sportlicher Direktor des SSV Herlinghausen

Gisbert Richter wird am Samstag von seiner Frau Monika (53) begleitet, die als Verkäuferin im Hammer-Baumarkt in Paderborn arbeitet. Das Paar hat zwei Söhne, Kai und Björn Richter, die sich ebenfalls im SSV engagieren. Zudem freuen sich Gisbert und Monika Richter über zwei Enkel.

Richter engagiert sich beim Fußball als sportlicher Direktor des SSV Herlinghausen. »Wenn das Wetter mitspielt, wird es ein tolles Stadtschützenfest. Ich hoffe, dass viele Schützen und Besucher den Weg nach Herlinghausen finden und mit uns feiern werden«, lädt Richter alle zum Stadtschützenfest ein.

Das Festprogramm

Am Samstag, 27. April, treten die Schützen aus Herlinghausen um 17 Uhr auf dem Sportgelände des SSV Herlinghausen an.

Um 17.30 Uhr treffen die Gastvereine auf dem Sportgelände ein. Schützenvereine aus dem Warburger Land und ihre Majestäten werden begrüßt. 15 Gastvereine und Spielmannszüge aus Daseburg, Germete und Oberlistingen werden erwartet.

Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln wird die Gäste um 18 Uhr begrüßen und die Festrede halten.

Im Anschluss folgt der Festzug durch den Ort. Die Helfer der Löschgruppe Herlinghausen werden den Umzug absichern. Los geht es am Sportgelände, der Umzug endet an der Herlingi-Halle.

Zwischen 19.30 und 20 Uhr schließt sich ein Festball in der Herlingi-Halle an. Ein 250 Qua­dratmeter großes, angebautes Festzelt wird den Feiernden zusätzlichen Platz und eine weitere Theke bieten. Auch ist ein Zelt samt Cocktail-Theke geplant. Die Firma Lütkemeier und Jöring aus Paderborn übernimmt die Bewirtung am Sportplatz und an der Halle. Die Live-Band Sneeze wird zum Tanz aufspielen.