Von Astrid E. Hoffmann

Die offene Initiative von Gartenfreunden aus Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Waldeck präsentiert seit 2006 jedes Jahr auf die verschiedenste Weise gestaltete private Gärten.

Der sonnige Nachmittag bei Familie Gibbels aus Warburg war nun der Startschuss für diese Saison. Nicht alle beteiligten Gartenbesitzer konnten kommen, aber Initiatorin Christiane Sasse wusste zu jedem Garten etwas zu sagen. Wichtig ist nun, dass die Gäste die Angebote wahrnehmen und sich inspirieren lassen oder einfach nur ins Grün eintauchen.

»Die Gartenpartie lebt von der Unterschiedlichkeit der Gärten. Man kann schon mit wenig Aufwand sehr viel erreichen«, berichtete Gartenbesitzer Uwe Gibbels, der mit seiner Frau Christine nun zum zweiten Mal Gastgeber ist. 2011 hätten sie ein wenig Pech mit dem Wetter gehabt, »doch elf Grad und Dauerregen konnten die Gäste nicht abschrecken, da wurden die liebevoll hergerichteten Gartenpavillons gut genutzt«.

Eröffnet wird der Gartenreigen von der langjährigen Organisatorin Christiane Sasse mit dem Pflanzenflohmarkt auf ihrem Hof in Lamerden. »Der Flohmarkt wird im nächsten Jahr beim Wasserschloß Wülmersen stattfinden. Wir richten ihn nach 16 Jahren zum letzten Mal aus«, erklärte Sasse. »Es war immer schön, aber nun ist es auch genug.«

An folgenden Tagen und Orten dürften die Besucher die Gärten bewundern:

Pflanzenflohmarktauf Hof Sasse

Samstag, 27. April, 10 bis 14 Uhr: Auf dem Hof Sasse, Meierhof 4 in Lamerden, findet der 16. Pflanzenflohmarkt statt. Stauden, Sträucher, Kräuter, aber auch Gartengeräte, Wildbienenhotels und Nistkästen gehören zum großen Angebot der Hobbygärtner.

Sonntagscafé im Sinnesgarten

Am 19. Mai, 16. Juni, 21. Juli und 18. August jeweils von 15 bis 17.30 Uhr freuen sich die Serviam-Schwester in Germete an der Quellenstraße 8 auf Besucher. Es gibt Kaffee, Kuchen und Waffeln. Der Sinnesgarten lockt mit Stauden im Hochbeet, Obst und Sprudelstein. Jeweils um 17 Uhr geht es zur Meditation in die Kapelle. »Da ist für alle fünf Sinne etwas zu finden«, sagt Schwester Anastasia.

Der offene Hegge-Park

Freitag, 7. Juni, von 18.30 bis 22 Uhr: Das Christliche Bildungswerk Die Hegge, Hegge 4, bei Niesen bietet auf acht Hektar Fläche eine Parklandschaft mit vielen Pflanzen und spirituellen Kunstwerken. Geführte Rundgänge werden mit Getränken und Köstlichkeiten versüßt. »Wir sind schon im sechsten Jahr dabei«, berichtete Anne Kirsch.

Pastor Schinks Barockgarten

Freitag, 7. Juni, von 17 bis 21 Uhr: Pastor i.R. Siegfried Schink hat am Triftweg 3 (neben der Brauerei) in Rheder das Barock-Karree rekonstruiert und ein kleines Labyrinth angelegt. Weidenpalais (hier kann geparkt werden) und Landschaftspark sind in direkter Nachbarschaft.

Götzens Blütenschau

Samstag, 8. Juni, und Sonntag, 9. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr: Die Familie Götze, Hinter den Höfen 9 in Kelze, lockt mit den »Königinnen der Blumen« und zahlreichen Beetpflanzen. Die Familie ist seit der ersten Gartenpartie mit dabei.

Präschers Mehrgenerationen-Garten

Sonntag, 9. Juni, von 11 bis 18 Uhr: Mit ihrem Selbstversorgergarten ist die Familie Präscher, Lamerder Straße 17 in Ostheim zum zweiten Mal dabei. Gemüse- und Obstanbau, Stauden, Rosen und Hühner sowie ein aus alten Backsteinen gemauerter Ofen sind zu sehen. Um 14 Uhr singt dannn der Volkschor von Hümme einige Lieder.

Gartenfreudiges Oedelsheim

Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 18 Uhr: Drei Familien, drei verschiedene Gärten zeigen sich in Oberweser-Oedelsheim. Bei Familie Jaeschke, Weserstraße 12, wird im idyllischen Innenhof musiziert. Willands Landhausgarten mit Wohlfühlcharakter an der Weserstraße 13 beherbergt 100 Rosen. Hinter Ellermeyers Fischerhaus bilden Pflanzen und Steine eine harmonische Einheit nahe der Weser, zu finden an der Kampstraße 21. Hunde sollten nicht mit in die Gärten gebracht werden, bitten die Familien. Kaffee und Kuchen gibt es im Museumscafé.

Die Gartenträume

Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juni, von 13 bis 18 Uhr: Im Naturgarten plätschert ein Bach und glitzert ein Teich. Zwischen Rosen, Stauden und Buchsbaum setzen keramische Figuren und eine Acrylbilderausstellung Akzente. Familie Demann, Dasselerstraße 8 in Holzminden-Silberborn, führt das Töpfercafé. Der Garten ist nur während der Gartenpartie zu bewundern.

Der Bördegarten

Sonntag, 23. Juni, von 10 bis 17 Uhr: Der Familiengarten Fögen, Rischstraße 3 in Borgentreich, bietet im »Handtuchformat« Gemüse, Obst, Rosen und Stauden. Fögens sind seit 2009 dabei. Der Erlös aus dem Kuchen- und Tortenverkauf geht an die Bücherei Borgentreich.

Der Lebensgarten

Sonntag, 7. Juli, von 13 bis 18 Uhr: Die Dorfgemeinschaft Amelunxen hat aus der ehemaligen Pfarrwiese einen Begegnungsort mit Parkcharakter geschaffen. Biblische Stationen laden dort zum Innehalten ein. Die Evangelische Kirchengemeinde Amelunxen ist der Gastgeber an der St.-Georg-Straße 11 in Amelunxen.

Drei Listinger Gärten

Sonntag, 18. August, von 11 bis 18 Uhr: Die Familie Adam an der Berliner Straße 3 in Niederlistingen bietet einen bunt gemischten Garten mit viel Obst, Hühnern und Spielgeräte für die Kleinen. Aus dem ehemaligen Aussiedlerhof hat Familie Lipphardt, Triftweg 12, einen typischen Gemüse- und Blumengarten geschaffen. Aber auch acht Walnussbäume stehen dort. Georg Cöster, Holländische Straße 38, liebt Italien und hat seine Grünanlage mediterran gestaltet und macht aus den selbst gezogenen Zitronen auch Gelee. An diesem Tag findet auch ein Backhausfest im Ort Niederlistingen statt.

Mediterraner Topfgarten

Samstag, 17 August, und Sonntag, 18 August, von 10 bis 24 Uhr: Der Topfgarten der Familie Rudack, Obere Stadtmauer 5 in Volkmarsen ist ein neuer Anziehungspunkt für Gartenfreunde. Alle Pflanzen stehen in Töpfen, und dabei gibt es auch Exoten. Der alte Stadtturm wird abends beleuchtet, ein Koiteich setzt einen weiteren Akzent. Hunde müssen draußen bleiben. Geparkt werden kann in der Stadt.

Gibbels Feiner Stadtgarten

Sonntag, 18. August, von 10 bis 18 Uhr: Mit vielen stilvollen Sitzgelegenheiten und mit Kies belegten Wegen wird ein liebevoll gepflegte Blumenbeet umkränzt. Der kleine, aber feine Garten am Fichtenweg 13 in Warburg lädt zum Verweilen ein. Das durften die Gartenpartie-Mitgestalter beim Eröffnungstreffen schon testen. Der Kinderschutzbund Warburg wird für die Verköstigung sorgen.

Gärten am Zionsberg

Sonntag, 18. August, von 14 bis 18 Uhr: Die Diakonissen der Kommunität am Zionsberg, Auf der Platte 53 in Scherfede, laden zum Verweilen im Gartenhöfchen mit Gabionensitzplätzen, duftenden Kräutern und Stauden ein. Der neue Meditationsweg soll begangen werden um die Sorgen hinter sich zu lassen.