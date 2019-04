Von Frank Spiegel

Brakel (WB). 10.000 Samentütchen haben im vergangenen Jahr in neun Kommunen reißenden Absatz gefunden und waren schnell vergriffen. In diesem Jahr sind es deshalb 15.000 Tütchen. Und mit Beverungen beteiligt sich eine weitere Kommune an der Aktion »Blühende Landschaften«.

Denn: Auch in diesem Jahr soll der Kreis Höxter wieder bienenfreundlich blühen. Die Stadt Brakel hatte im vergangenen Jahr die Initiative ergriffen. Neben der Nethestadt sind in diesem Jahr wieder Höxter, Warburg, Steinheim, Willebadessen, Bad Driburg, Marienmünster, Nieheim, Altenbeken und erstmalig auch Beverungen dabei.

»Ziel der Aktion ist es, möglichst viele bienenfreundliche Blumen auszusäen, um dem Bienen- und Insektensterben zu begegnen«, erläuterte Brakels Bürgermeister Hermann Temme. »Global denken, lokal handeln« sei das Motto. Sein Dank galt dem Energieunternehmen Innogy, das 10.000 der 15.000 Tütchen finanziert.

Buschwicken und Goldmohn

Die Samenmischung besteht aus Ringelblumen, Kornblumen, Buschwicken, Goldmohn, Schleierkraut, Mohn und weiteren Blumen. Die Samentütchen können sich Interessierte in den Bürger- und Tourismusbüros der teilnehmenden Kommunen sowie in den Geschäften und Kreditinstituten in der Innenstadt abholen.

Wie die Vertreter der Kommunen betonten, seien diese auch unabhängig von der Aktion »Blühende Landschaften« auf diesem Gebiet aktiv. Uwe Lippenmeyer von der erstmals teilnehmenden Stadt Beverungen berichtete, dass dort seit drei Jahren verstärkt Bankette als Blumenwiesen genutzt würden. Das habe nicht nur den positiven Effekt des Bienen- und Insektenschutzes. Diese Flächen seien auch nicht mehr so pflegeintensiv. Zudem verkaufe die Stadt schon seit Jahren eigene Samenmischungen. »Wir machen uns also jetzt selbst Konkurrenz im eigenen Haus«, sagte er.

0,5 Quadratmeter

Aber ein Päckchen reicht für 0,5 Quadratmeter und soll nach den Ausführungen der Initiatoren auch Motivation sein, selbst weitere Samen zuzukaufen. »Aber allein mit den 15.000 Tütchen entsteht eine Gesamtfläche von eineinhalb Fußballfeldern«, hatte Manfred Rickhoff von Innogy ausgerechnet.

Mirjam Altemeier berichtete, dass die Stadt Warburg in den Ortsteilen geeignete Flächen in Blumenwiesen verwandele. In Nieheim soll das auch wieder im Kurpark geschehen. Wie Olaf Klahold berichtete, soll auf der Fläche des abgebrannten Westfälischen Hofes eine Blumenwiese im Herzen der Stadt entstehen. Wie Ansgar Grawe ergänzte, seien in Willebadessen schon vor Jahren Blumenzwiebeln verteilt worden.

»Es bleibt zu hoffen, dass durch die Aktion das Bewusstsein für das Insektensterben geschärft wird«, sagte Ulrich Kunze aus Höxter. Wie Martin Kölczer ergänzte, würden die Tüten aus diesem Grund in Bad Driburg auch an Kindergärten und Schulen verteilt, um schon den Nachwuchs für das Thema zu sensibiliseren. »Das ist ein weiteres tolles Beispiel, wie man interkommunal zusammenarbeiten kann«, freute sich Hermann Temme.