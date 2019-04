Warburg (WB). Knapp 20.000 Euro hat die Warburger Bürgerstiftung im vergangenen Jahr in 21 Projekte investiert. Bei einer Versammlung haben die Mitglieder jetzt eine positive Bilanz gezogen.

Zu ihrer 14. Stifterversammlung trafen sich Stifter, Stiftungsrat und Vorstand der Bürgerstiftung Warburg im Ratskeller. Nach der Begrüßung durch Stiftungsrats-Vorsitzenden Joachim Thater berichtete der Vorstand über das vergangene Geschäftsjahr 2018.

Insgesamt wurden in dem Zeitraum 21 Projekte mit rund 20.000 Euro in der Stadt Warburg gefördert. Hierbei lag der Schwerpunkt – wie in den vergangenen Jahren – wieder auf der Unterstützung von Kinder-, Jugend- Schul- und Vereinsarbeit.

Projekt »Warburg schwimmt« wirt fortgesetzt

Besonders erfolgreich sei das Eigenprojekt der Bürgerstiftung, »Warburg schwimmt«, gewesen, bei dem Kleinkindern in speziellen Kursen im Hallenbad von den ausgebildeten Fachkräften das Schwimmen beigebracht wird.

In seinem Kassenbericht gab Ernst Martin Peitz einen detaillierten Überblick über den Vermögensstand der Stiftung. Das Stiftungsvermögen beläuft sich aktuell auf eine Summe von 2.206.100 Euro. Aus der Jahresrechnung ergab sich ein Überschuss von 10.312 Euro, wobei die Bürgerstiftung außerordentlich geringe Verwaltungskosten zu verbuchen hat. »Das Kapital ist sicher und den Umständen entsprechend gewinnbringend angelegt«, so Peitz.

14 Projekte in der Förderung

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 seien bereits schon wieder 14 Projekte in der Förderung, wobei die Fortführung der Schwimmkurse ein besonderer Schwerpunkt bleibe.

Seit Gründung der Bürgerstiftung Warburg wurden in der Stadt 243 Projekte mit über 210.000 Euro gefördert.

Mit einem Schlusswort und Dank an die Stifter und Spender schloss Joachim Thater die Sitzung.