Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Anfangs oft misstrauisch beäugt, haben sich die Grünen in den 40 Jahren ihres Bestehens zu einer festen politischen Größe im Kreis Höxter entwickelt. Das wurde beim Jubiläumsfest in der Stadthalle deutlich, bei dem auch Gratulanten aus anderen politischen Lagern dem Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen Respekt und Anerkennung zollten.

»Die Gründung Ihres Kreisverbandes vollzog sich in einer politischen Umbruchszeit, in der neue Ideen und neue Interessengruppen nach vorn drängten«, blickte Bürgermeister Hermann Temme als Hausherr der Halle zurück. Viele Menschen hätten nach einer neuen Orientierung gesucht und diese im Parteiprogramm der Grünen gefunden. Auch Bündnis 90/ Die Grünen habe sich weiterentwickelt und in Parteiprogrammen und Wahlplattformen Bezug auf die Veränderungen genommen, die sich in der Gesellschaft vollzogen hätten.

Populisten rote Karte zeigen

Mit Blick auf das Erstarken rechter Kräfte rief er dazu auf, gemeinsam mit Toleranz, Weltoffenheit und modernen Ansätzen zu agieren, um Populisten und Nationalisten die rote Karte zu zeigen.

Auch der stellvertretende Landrat Heinz-Günter Koßmann stellte das gemeinsame Handeln heraus. »Im Kreis Höxter sind wir da auf einem guten Weg – auch dank des Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen«, sagte Koßmann und ergänzte: »Wir bauen auch in Zukunft auf Sie.«

Britta Haßelmann, erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, erinnerte an das »schwierige politische Umfeld«, das vor 40 Jahren bei der Gründung des Kreisverbandes Höxter hier geherrscht habe. Sich in einem schwarz dominierten Kreis mit grünen Ideen Anerkennung und Gehör zu verschaffen, sei sicher nicht leicht gewesen.

Dass die Grünen nun überflüssig seien, weil inzwischen auch andere vom Umweltschutz redeten, sei falsch. »Gerade in den vergangenen zwei Jahren hat sich gezeigt, dass Fragen des Klimaschutzes, der Verkehrswende oder einer anderen Form der Landwirtschaft in dieser Ernsthaftigkeit allein von den Grünen diskutiert werden«, sagte die Politikerin. Auch sie unterstrich die Notwendigkeit, dass bei aller Unterschiedlichkeit die demokratischen Parteien gegen Rechtspopulisten zusammenstehen müssten. »Es geht darum, eine lebendige Demokratie zu bewahren«, sagte Britta Haßelmann.

Ricardo Blaszczyk, Kreisverbandssprecher von Bündnis 90/Die Grünen, nutzte die Jubiläumsfeier, um mit Wolfgang Dirichs und Peter Fabian aus Bad Driburg, Hans-Georg Harrer aus Brakel und Christian Holtgreve aus Warburg vier Männer auszuzeichnen, die seit den Gründungsjahren Mitglieder der Partei sind. Michael Claes aus Tübingen und Manfred Treder aus Brakel konnten die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen.

Ausführlich blickte Ricardo Blaszczyk in seiner Ansprache auf die Geschichte des Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen zurück, der vor 40 Jahren als »Grüne Liste Umweltschutz« aus der Taufe gehoben wurde.

Franziska Münster von der Grünen Jugend warb schließlich darum, dass sich auch der Nachwuchs politisch engagiert. Die Grüne Jugend habe mit einem erfolgreichen Aufruf zum Protestmarsch gegen Rassismus, Diskriminierung und Populismus gezeigt, dass junge Leute sich sehr wohl für Politik interessierten.

Engagierter Nachwuchs

»Es ist wichtig, dass wir darüber mitbestimmen, was uns später erreichen wird«, erklärte sie. Mit Blick auf die »Friday for Future«-Proteste ermunterte sie auch die breite Masse der Gesellschaft dazu, sich dem Protest der Schüler anzuschließen. Die nächste Gelegenheit bestehe dazu am kommenden Freitag, 3. Mai, von 10 bis 13 Uhr in Höxter auf dem Marktplatz. »Willkommen ist jeder, der sich für Klimaschutz und eine bessere Umweltpolitik einsetzt«, sagte Franziska Münster.

Musikalisch mitgestaltet wurde die Jubiläumsfeier von der Band »Louis on the run« aus Kassel,