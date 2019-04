Von Verena Schäfers-Michels

Los geht es dann um 14.30 Uhr im Kindergarten Im Kleinen Feld 47 in Warburg-Menne, um die Zertifizierung zum anerkannten Bewegungskindergarten und zum kinderfreundlichen Sportverein zu feiern. Dabei soll es neben Sport, Spiel und Spaß auch Verpflegung und ein Glücksrad geben.

»Kinder sind von Natur aus bewegungsfreudig«, weiß Elisabeth Wilmes, Leiterin der Kinderlobby Menne. Mehrfach in der Woche werden für die 22 Mädchen und Jungen in der Einrichtung angeleitete Turnprogramme und freies Spielen draußen und drinnen angeboten.

Auf dem Gelände können die Kinder unter Aufsicht der Betreuer Trampolin springen, auf dem Klettergerüst spielen und mit den sogenannten »Taxis« – Dreirädern mit zweitem Sitzplatz – fahren. »Dabei müssen auch Verkehrsregeln beachtet werden«, erklärt Wilmes. »Jeder muss auf die anderen achten, um sie nicht umzufahren und nicht zu verletzen. Die Kinder lernen dabei, sich sozial zu bewegen.«

Jeder Mittwoch ist ein Waldtag

Seit 1997 gibt es außerdem die Waldtage. Jeden Mittwoch wandern die Erzieherinnen mit den Kindern in Begleitung eines Elternteils vom Kleinen Feld aus zum Wald oberhalb des Naturbades. In einem neuen Projekt wurden nun die »Waldkartons« zusammengestellt, die Becherlupen, Hefte und Stifte sowie stabile kleine Schaufeln enthalten. »Es wird damit richtig gegraben. Unbekannte Baumarten oder Tiere werden nachgeschlagen. Dadurch erweitert sich auch der Wortschatz der Jungen und Mädchen«, erläutert die Erzieherin. Die Kartons werden im Unterstand auf dem Sportplatz gelagert, um sie nicht vom Kindergarten zum Wald tragen zu müssen

»Zum Glück sind die Kinder hier auf dem Land noch gut bewegt«, meint Wilmes. Im Gegensatz zu Stadtkindern hätte die meisten Mädchen und Jungen die Möglichkeit, in der Freizeit im Garten zu toben, Schwimmen zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Trotzdem sei es wichtig, den Spaß an der Bewegung spielerisch zu fördern. Durch den Anschluss an einen Sportverein – den SV Menne 1922 – ergibt sich für die Kinder die Gelegenheit, sich auch nachmittags sportlich zu betätigen und auf dem Sportboden in der Gemeindehalle Sportprogramme anbieten zu können.

Sportverein erhofft sich durch Kooperation auch neue Mitglieder

Damit konnten Kindergarten und Sportverein alle Kriterien für die Zertifizierung erfüllen, die im Jahr 2017 mit Petra Huppert-Buch vom Kreissportbund in die Wege geleitet wurde. Im Dezember wurde ein Antrag an den Landessportbund für die Aktion 1000x1000 gestellt. Mit dem Geld – 1000 Euro – wurden bei Sport Mewes kindgerechte Sportgeräte angeschafft.

»Wir vom Sportverein versprechen uns auf Dauer viel von der Kooperation«, sagt Vorsitzender Burkhard Sarrazin. »Uns ist das Engagement im Dorf sehr wichtig und wir hoffen, auf Dauer bekannter zu werden – und, dass die Kinder später in den Sportverein eintreten.« Einige von ihnen spielten bereits jetzt bei den Bambinis Fußball, so Sarrazin. Im Herbst besuchten die Kindergartenkinder für ein Schnupperangebot zudem die Tischtennisgruppe. Auch Wanderungen mit Kindern und Eltern kann sich der Vereinsvorsitzende gut vorstellen.