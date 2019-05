Warburg (WB). Im Museum im »Stern« wird am Sonntag, 5. Mai, um 11 Uhr die Ausstellung »Vor 50 Jahren. Warburg und das Warburger Land 1969 in Fotografien von Erich Kesting« eröffnet.

Genau 8646 Negative enthält das Archiv von Erich Kesting für das Jahr 1969. Aus diesem reichhaltigen Fundus werden 163 ausgewählte Aufnahmen gezeigt, die das Jahr 1969 in der Diemelstadt und im Warburger Land wieder lebendig werden lassen.

Am 1. Juni 1948 eröffnete Erich Kesting sein Atelier an der Josef-Kohlschein-Straße in der Altstadt. Er arbeitete auch freiberuflich für die lokalen Tageszeitungen und war deshalb unermüdlich im gesamten Altkreis Warburg unterwegs, um alle wichtigen Ereignisse und Begebenheiten im Bild festzuhalten.

Erich Kesting starb 1974, nachdem er länger als ein Vierteljahrhundert gewirkt hatte. Seine Familie hat seinen Negativnachlass bewahrt und dem Museum zur Verfügung gestellt.

Gerhard Timmermann hat Negative ehrenamtlich digitalisiert

Gerhard Timmermann aus Daseburg hat die mehr als 8500 Negative ehrenamtlich digitalisiert. Aus diesem Fundus musste dann zwangsläufig für die Ausstellung eine Auswahl getroffen werden. Die gezeigten Fotoabzüge sind zu Themengruppen wie »Arbeitswelt«, »Kirchliches Leben«, »Sport«, »Kinderleben«, »Feste und Feiern«, »Schnappschüsse« und »Straßen, Häuser, Ansichten« zusammengefasst worden.

Im kollektiven Gedächtnis ist das Jahr 1969 sicherlich in erster Linie mit der Mondlandung verbunden. Mehr als 500 Millionen Menschen waren in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli am Bildschirm dabei, als der US-Amerikaner Neil Armstrong am 21. Juli um 3.56 Uhr MEZ als erster Mensch den Fuß auf die Mondoberfläche setzte. Vom 15. bis zum 18. August fand das legendäre Woodstock-Festival statt. Nach den Bundestagswahlen im Herbst löste Willy Brandt Kurt Georg Kiesinger im Amt des Bundeskanzlers ab.

Bilder erinnern an das Zeitgeschehen vor 50 Jahren

Und in Warburg und im Warburger Land? Menne konnte sich über die neue Gemeindehalle freuen und der Neubau der Sparkasse am Gebrüder-Warburg-Platz wurde eingeweiht. Erste Vorbereitungen zum Erweiterungsbau des Krankenhauses liefen an. Die Kommunalwahlen am 5. November brachten einen deutlichen Erfolg für die Bürger Union, die zum ersten Mal angetreten war. Neuer Bürgermeister wurde aus ihren Reihen Dr. Heribert Schlinker. 100 Jahre alt wurde der Gesangverein Scherfede und seit 125 Jahren wirkten die Vinzentinerinnen in Warburg.

Die Gäste der Ausstellungseröffnung wird Heinz Josef Besse, Mitglied des Vorstandes des Museumsvereins Warburg, begrüßen. Er hat auch die Einführung in die Ausstellung übernommen. Für den musikalischen Rahmen wird Karl-Heinz Vornholt sorgen.

Gezeigt wird die Ausstellung im Warburger Museum im »Stern« bis zum 16. Juni 2019. Das Museum ist täglich außer montags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet.