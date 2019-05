Warburg/Brakel (WB). Etwa 7,3 Millionen Menschen in Deutschland trinken regelmäßig zu viel Alkohol – und riskieren Organschäden bis hin zu Krebs. Eine Aktionswoche soll die Betroffenen unter dem Schwerpunktthema »Kein Alkohol am Arbeitsplatz« nachdenklich machen. Die Sucht- und Drogenberatung des Beratungszentrums in Brakel und die Sucht- und Drogenberatung der Diakonie Paderborn-Höxter, Standort Warburg, beteiligen sich.

Vom 18. bis 26. Mai informieren tausende Veranstalter über die Risiken durch Alkohol. Ihre Botschaft: »Alkohol? Weniger ist besser!« Die wenigsten Menschen machen es sich klar: Alkohol ist ein Zellgift, das immer wirkt. Mag der Rausch auch ausbleiben, weil man an Alkohol gewöhnt ist – der Körper verzeiht das Gift nicht.

Mitverantwortlich für mehr als 200 Krankheiten

Insgesamt ist Alkohol mitverantwortlich für mehr als 200 Krankheiten. Er schädigt Organe, allen voran Leber und Bauchspeicheldrüse, aber auch Magen und Darm. Er zählt zu den »Top Ten« der Stoffe, die Krebs auslösen, besonders häufig im Rachenraum, Dickdarm und in der Brust. Und er greift Zellen im Gehirn, im Nervensystem und im Herzkreislauf-System an.

Arbeitnehmer mit problematischem Alkoholkonsum fehlen nicht nur deutlich häufiger auf der Arbeit, sondern können auch nicht die Leistung erbringen, wie Kollegen, welche keinen problematischen Alkoholkonsum aufweisen. Außerdem ist die Unfallgefahr während der Arbeit unter Alkoholeinfluss deutlich erhöht. Bei 20 bis 25 Prozent der Arbeitsunfälle sind Personen unter Alkoholeinfluss involviert.

Arbeitsplatzverlust kann die Folge sein

In letzter Konsequenz kommt es gerade bei einer Alkoholabhängigkeit, welche nicht behandelt wird, nicht selten zum Arbeitsplatzverlust. Auf diesen Hintergrund verweist das Team der Sucht- und Drogenberatung und bezieht sich dabei auf die Veröffentlichung der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) »Alkohol am Arbeitsplatz – Die Auswirkungen von Alkoholkonsum«.

Die Sucht- und Drogenberatung des Beratungszentrums in Brakel in Trägerschaft des Caritasverbandes für den Kreis Höxter beteiligt sich in Kooperation mit der Sucht- und Drogenberatung der Diakonie Paderborn-Höxter, Standort Warburg, an der bundesweiten Aktionswoche »Alkohol? Weniger ist besser!« unter dem Schwerpunktthema »Kein Alkohol am Arbeitsplatz«.

Betriebe werden besucht und informiert

Die Mitarbeiter der beiden Suchtberatungsstellen im Kreis Höxter besuchen am 23. und 24. Mai Betriebe im Kreisgebiet mit einer Aktion, in der sie Arbeitgeber und -nehmer über das Thema informieren. Mit den Mitarbeitern von drei verschiedenen Betrieben im Kreis wollen sie hierbei ins Gespräch kommen, Infos bezüglich der eigenen Angebote und weiterführender Hilfen geben, Fragen beantworten und Infomaterial verteilen.

Außerdem bietet die Sucht- und Drogenberatung des Beratungszentrums Brakel eine Telefonsprechstunde für alle Interessierten, Betroffenen, Angehörige, Arbeitgeber und -nehmer zu dem Thema Alkoholkonsum an. Diese findet am Mittwoch, 22. Mai, von 15 bis 17 Uhr statt. Zu erreichen ist die Leiterin der Sucht- und Drogenberatung, Adelheid Miß-Litfin, unter Telefon 05272/371451.

Drogenbeauftragte ist Schirmherrin

Organisatorin der Aktionswoche Alkohol ist die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS). Bereits zum siebten Mal setzt sie mit dieser Präventionskampagne auf breites bürgerschaftliches Engagement. Marlene Mortler, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, ist Schirmherrin der Aktionswoche Alkohol.

Bei einer Vielzahl von Veranstaltungen sollen alle, die Alkohol trinken – also 90 Prozent der Bevölkerung – angeregt werden, über den eigenen Alkoholkonsum nachzudenken. Weitere Informationen dazu unter www.bz-brakel.de oder www.aktionswoche-alkohol.de .