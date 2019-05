Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Ganz nah kamen sich die Gäste im »Ku(h)lturstall« in Warburg-Germete am Freitagabend bei der Lesung von Umeswaran Arunagirinathan – und das hatten die Organisatoren der »Germeter Begegnungen« auch so geplant.

Veranstaltung war seit Tagen ausverkauft

»Wir hätten auch in die Schützenhalle gehen können. Doch es war unser Ziel, in kleiner Runde locker ins Gespräch zu kommen«, sagte Johannes Sonntag von der Germeter Bücherei, die zusammen mit dem Verkehrsverein federführend für die Begegnungen ist. Bereits Tage vor der Lesung war die Veranstaltung ausverkauft und Umeswaran Arunagirinathan trat vor rund 70 Besuchern auf.

Der Herzchirurg, Autor und ehemalige Flüchtling war begeistert von der Lokalität, in der Jutta Baumhecker zusätzlich die Bewirtung übernahm. Vorgestellt wurde er von Udo Reineke, in der Region als Kabarettist bekannt, hauptberuflich jedoch Bildungsreferent für Integration und Kultur beim Erzbistum Paderborn. »Unser Hauptakteur hat einen unaussprechlichen Namen«, sagte Reineke und legte fest: »Wir sind jetzt einfach Umes und Udo.«

Erzählen von der eigenen Flucht

In diesem Sinne führte er einen lockeren Plausch mit Umeswaran Arunagirinathan und den Gästen in der zweiten Hälfte des Veranstaltung. Aber wie verschlug es den 40-jährigen, der in Jaffna, im Süden Sri Lankas geboren wurde, nach Deutschland? Davon zu erzählen, liegt ihm am Herzen.

Eine Brücke zu schlagen zwischen den »Fremden« und jenen, die in Deutschland geboren wurden. »Es gibt Menschen, die gerne auf der Bühne stehen und erzählen, so wie ich. Manche Menschen möchten ihre Erlebnisse nur für sich behalten und wieder andere Menschen haben ihre Flucht noch nicht verarbeitet«, sagte er.

Schwester stirbt mit zwölf Jahren

In seinem ersten Buch »Allein auf der Flucht« schrieb er 2005 über seine Flucht. Das Publikum hörte ergriffen und mucksmäuschenstill zu. Arunagirinathan wurde als eines von fünf Kindern geboren: »Meine ältere Schwester erkrankte schwer, als sie fünf Jahre alt war. Damals wusste niemand, woran sie leidet. Heute weiß ich es ganz genau: Sie hatte eine Nierenbeckenentzündung.« Sie starb mit zwölf Jahren.

Als Umeswaran Arunagirinathan selbst Zwölf wurde, sorgten die Eltern sich, dass er in den Bürgerkrieg hineingezogen werden könnte. Er flüchtete. Seiner Mutter musste Arunagirinathan versprechen, nicht zu rauchen, nicht zu trinken und Arzt zu werden. Versprechen, die er einhielt.

Dauerhafte Rückkehr gibt es nicht

Nach achtmonatiger Flucht über Indien, Dubai und Afrika, kam er im September 1991 in Hamburg bei einem Onkel an, der die Bürgschaft für ihn übernahm. Auch eine spätere Abschiebung konnte verhindert werden. Er machte sein Abitur, legte seinen ganzen Fleiß und Ehrgeiz in das Studium und erreichte sein Ziel, Arzt zu werden.

Aber eine dauerhafte Rückkehr nach Sri Lanka gibt es für den Arzt nicht. »Meine Mutter hat mich als kleines Mangobäumchen mit Wurzeln nach Deutschland geschickt«, vergleicht er sein Schicksal. In Deutschland seien Mangobäume unter Eichen und Buchen zwar exotisch, aber seine neuen Wurzeln seien stärker und tiefer verwurzelt mit Deutschland, als mit seinem Geburtsland.