Immer gut gelaunt: Dany Husemann (links) und Markus Thöne sind seit mehreren Jahren gemeinsam in der Region mit dem Fischwagen unterwegs – dienstags immer in Warburg. Ihr Job ist dabei gar nicht so einfach, wie viele Aussenstehende meinen. Foto: Daniel Lüns

Von Timo Gemmeke

Warburg (WB). Sein Urgroßvater hat noch Flusskrebse ans Berliner Adlon geliefert, er selbst schlägt sich heute mit der Konkurrenz durch Supermärkte herum: Markus Thöne ist Fischhändler in vierter Generation. Das Geschäft hat sich geändert, sagt er – auch in Warburg, wo der Fischwagen der Familie seit mehr als 50 Jahren hält.

Wer dienstags über den Neustadtmarkt läuft, kann ihn eigentlich nicht übersehen. Mitten auf dem Platz steht ein Wagen mit weißen Wänden, darauf farbige Lettern. Oben, auf dem Dach, grüßt ein stilisierter Fisch. Darunter grüßen zwei Männer in blauen Overalls jeden, der vor ihrer Auslage vorbeikommt – und in der Regel auch davor stehen bleibt. Die Bestellungen gehen dann ziemlich fix. »Das Übliche«, »Wie immer« und: »Ja, es darf gern noch etwas mehr sein«.

Seit 1963 in Warburg

Zeit, um sich eine so große Stammkundschaft aufzubauen, hatte die Familie Thöne aus Anröchte genug – seit 56 Jahren hält ihr Fischwagen in Warburg. Markus Thönes Großmutter, Elvira Walosczyk, war ab 1963 nicht nur in Arolsen und Niedermasberg unterwegs, sondern auch in der Hansestadt. »Damals waren die Leute froh, dass es überhaupt frischen Fisch gab«, erzählt Thöne. Während die Großmutter hauptsächlich Zander, Hecht und Barsch in der Kühlung hatte, bekommen die Kunden beim Enkel heute bis zu 200 verschiedene Sorten. Auf Bestellung gibt’s fast alles, von Kaviar bis Hai.

Bescheidender fiel das Angebot bei Urgroßvater Hermann Kulow aus, der den Fisch in die Familie brachte. Mit 20 Jahren machte er eine Ausbildung zum Fischereimeister und zog ab 1907 aus den eigenen Seen im ostpreußischen Großwalde die ersten Aale, Plötze und Flusskrebse. Letztere verkaufte Kulow unter anderem ans Berliner Nobelhotel Adlon. Besser lief das Geschäft nur bei Thönes Eltern, Hermann und Edeltraud, die in den 70ern mit fünf Fahrzeugen bis zu zwanzig Märkte pro Woche versorgten.

»Manchmal fehlt die Wertschätzung für den Job«

»Trotzdem sind wir nur Arbeits-Millionäre geworden«, scherzt Thöne. Er selbst hat seit seiner Jugend im Familienbetrieb mitgearbeitet, später dann eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann gemacht. Statt ans Adlon zu liefern, schlägt er sich seit 2004 wieder als Fischhändler mit der Konkurrenz durch Supermärkte herum – und liebt den Job trotzdem.

»Der Umgang mit Menschen gefällt mir einfach am besten«, sagt Thöne. Die meisten Kunden seien dankbar, »auch wenn manchmal die Wertschätzung für den Job fehlt«. Fisch sei ein Lebensmittel, mit dem sich nur wenige wirklich gut auskennen würden. Als Händler müsse er um technische Aspekte, wie die richtige Kühlkette, genau so wissen, wie um Geschmack, Eigenschaften und Zubereitung des Fischs.

Fünf Tage die Woche frischer Fisch im Angebot

»Viele denken immer: ›Händler auf dem Wochenmarkt, das ist kein richtiger Beruf‹«, sagt Dany Husemann, der Markus Thöne seit fünf Jahren begleitet. »Das ist Schade, weil wir fünf Tage die Woche durch die Region fahren, um unseren Kunden guten Fisch zu bieten.« Den gibt’s heute wieder in Warburg – wenn es nach Familie Thöne geht auch noch weitere 50 Jahre.