Möchte als Mediziner helfen, auch jenseits der vermeintlichen Schamgrenze: Dr. Eckhart Zeiger bietet eine Telefonsprechstunde für Themen an, die in der Gesellschaft nicht wirklich salonfähig sind. Eine Diagnose kann der Chefarzt nicht geben – aber eine erste Einschätzung der möglichen Krankheit. Foto: Timo Gemmeke

Von Timo Gemmeke

Was bedeutet eigentlich dieser komische Hautfleck am Kopf? Hat mein Bein schon immer so geknackt? Und warum tut mein Rücken schon wieder weh? Wem es heutzutage irgendwo schmerzt, oder dem sonst eine Baustelle am Körper auffällt, der wählt häufig erst mal eine Anlaufstelle: das Internet.

»Dr. Google« und Co. nehmen alle Symptome auf und geben millionenfach Rückmeldung, sei es aus Online-Enzyklopädien, Fachforen oder dem riesigen Sammelbecken der – gelinde gesagt – selbst ernannten Gesundheits-Experten.

Dass dabei am Ende selten eine verlässliche Diagnose steht, weiß auch Dr. Eckhart Zeiger, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios-Klinikum in Warburg. »Bei Beschwerden im Unterbauch kann ein Arzt 30 verschiedene Diagnosen stellen. Das kann Krebs sein – oder ein harmloser Hautpickel.«

Keine Diagnose am Telefon

Nicht nur wegen der manchmal ausufernden Falschinformation seiner Patienten will Zeiger jetzt eine Telefonsprechstunde anbieten: »Es gibt Krankheiten, die bis heute in der Gesellschaft nicht wirklich salonfähig sind.«

Mit Analfisteln oder Hämorrhoiden würden sich beispielsweise nur wenige Menschen zum Arzt trauen – völlig zu Unrecht, meint der Chirurg. »Viele schämen sich, so etwas einem Arzt zu zeigen. Für uns ist das aber Alltag.« Als Mediziner wolle er Menschen helfen, auch jenseits der vermeintlichen Schamgrenze.

Der Arztbesuch bleibt Patienten, die tatsächlich erkrankt sind, aber nicht erspart. »Ich stelle am Telefon keine Diagnose«, sagt Zeiger – das dürfe er schon rein rechtlich nicht.

»Was ich tun kann, ist eine Einschätzung geben, ein erstes Gespräch vorab.« Deuten die geschilderten Symptome am Telefon auf eine Krankheiten hin, rät Zeiger in der Regel zu einer Untersuchung. Sind sie harmlos, gibt er Entwarnung. »Wir wollen direkten Kontakt zum Patienten und individuell darauf eingehen.«

Beratung über Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten

Auch Patienten, die bereits eine Diagnose haben, möchte Zeiger weiterhelfen. »In der Sprechstunde berate ich auch über Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten.«

Dabei immer nur das eigene Haus – das Helios-Klinikum – zu empfehlen, hält er für vermessen: »Es gibt immer welche, die es besser machen. Klar, versuchen wir, uns gerade im ländlichen Raum breit aufzustellen, aber man kann nicht jeden Bereich gleich abdecken.« Ist eine andere Klinik deutlich besser aufgestellt, würde er dazu raten, so Ziegler – natürlich auch zu den 80 anderen Kliniken der Helios-Gruppe.

Das Telefon statt – wie bereits von Gesundheitsminister Jens Spahn gefordert – einer App, hält Zeiger für das bessere Medium. »Der Altersdurchschnitt im Kreis Höxter ist so hoch, wie in keinem anderen Landkreis. Darauf wollen wir reagieren und uns speziell den Bedürfnissen von älteren Patienten anpassen.

Die würden mit einer App vielleicht nicht so gut zurecht kommen.« Das Telefon sei damit »ein Mittelweg, den jeder nutzen kann«. Ob allerdings dauerhaft eine Sprechstunde eingerichtet wird, ist noch unklar. Zeiger: »Wir wollen einen ersten Testlauf starten. Wenn es gut angenommen wird, machen wir auch damit weiter.«

Telefonsprechstunde am 29. Mai

Die erste Telefonsprechstunde bietet Dr. Zeiger am Mittwoch, 29. Mai, von 8 bis 12 Uhr an. Erreichbar ist der Chefarzt in dieser Zeit unter der Telefonnummer 05641/915201.