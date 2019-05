Hardehausen (WB). In diesem Jahr besteht die Tarpanherde am Hammerhof Hardehausen seit 60 Jahren. Die Herde, die bisher aus zehn Stuten bestand, wird seit Kurzem von einem neuen Hengst ergänzt. Das Tier heißt »Myrddin«, der Name steht im Walisischen für Merlin, den Zauberer aus der Artus-Sage. »Der Hengst soll die Tarpanzucht im Gehege voranbringen«, teilt das Waldinformationszentrum mit.

Passend zum 60-jährigen Bestehen der Tarpanherde wird am Sonntag, 23. Juni, von 14 bis 18 Uhr ein Wildpferdefest mit einem bunten Programm im Gehege stattfinden. Im Vorfeld des Festes veranstaltet der Hammerhof einen Malwettbewerb unter dem Motto »Wilde Pferde«.

Wisentgehege seit 60 Jahren in Hardehausen

Das Wisentgehege in Hardehausen ist bereits im Vorjahr 60 Jahre alt geworden. Bei den Bergwisenten in Hardehausen wohnt seit Dienstag ein Tier mehr. Die neunjährige Wisentkuh »Egile« hat am Morgen ein Kalb zur Welt gebracht. »Eggeblümchen« heißt die kleine Wisentkuh. Sie ist das 205. Kalb in Hardehausen und nach dem vier Wochen alten Bullen »Eggestern« das zweite Kalb in diesem Jahr.

Wenn »Eggeblümchen« ausgewachsen ist, wird sie knapp 500 Kilo wiegen. Rainer Glunz, Förster im Wisentgehege, freut sich über den Nachwuchs, hofft jedoch auf trockeneres Wetter. »In Hardehausen steht ein Regenmesser, der in den vergangenen zwei Tagen 63 Liter Regen gemessen hat. ›Eggeblümchen‹ wurde genug gegossen, jetzt kann sie ruhig etwas Sonnenschein abbekommen«, meint Glunz.