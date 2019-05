Warburg/Höxter (WB). Zwei Rentnerinnen aus Warburg wären fast Opfer von Trickbetrügern am Telefon geworden – hätten sie nicht beide richtig gehandelt. Wie man sich vor Betrugsmaschen schützen kann, erklärt die Polizei Höxter.

Am Mittwochmittag erhielt eine 83-jährige Frau aus Warburg einen Anruf von einem Betrüger, der sich als ihr Sohn ausgab und Geld forderte. Einen ähnlichen Sachverhalt berichtete am gleichen Tag eine 88-jährige Warburgerin der Polizei. In beiden Fällen reagierten die Frauen richtig – sie beendeten das Gespräch.

»Seien auch Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet«, rät Polizeisprecher Andreas Hellwig. Man solle sich stets vergewissern, ob der Anrufer tatsächlich ein Verwandter ist. Außerdem wichtig: Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben. »Daran erkennen Sie sicher, dass Sie es mit einem Betrüger zu tun haben: Der Enkel wird das Geld nie persönlich abholen«, so Hellwig weiter.

Bei Betrugsfällen werde häufig ein Bote, der das Geld abholen soll, angekündigt, weil der vermeintliche Enkel oder Neffe selbst nicht kommen könne. Manchmal werde auch ein »Rechtsanwalt«, ein »Kollege« oder ein »Freund« vorbei geschickt. »Auf jeden Fall drängen die Betrüger in der Regel, dass ganz schnell Geld von der Bank geholt werden muss, falls es zu Hause nicht vorrätig ist.«

Der Geldabholer würde die Oma oder den Opa auch schon mal selbst zur Bank fahren. Hellwig: »Es gibt aber Bankangestellte, die angesichts der hohen Barabhebung nachfragen und die Polizei verständigen und so das Ersparte retten.« Da dass aber auch die Betrüger wüssten, schärften sie dem Opfer ein, nichts von den Gründen der Abhebung bei der Bank zu erzählen.

»Die Täter nutzen die Aufregung und Hilfsbereitschaft brutal aus. Und sie werden immer erfinderischer«, sagt der Polizeisprecher. Wenn das Opfer bei der Geldübergabe zögere, rufe der Bote mit seinem Handy den vermeintlichen Enkel an. Dann reiche er dem Opfer das Handy und der »Enkel« bestätige noch einmal die Richtigkeit des Geschäfts.

»Informieren Sie sofort die Polizei über 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt: Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige«, rät Hellwig.