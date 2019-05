Dr. Claus Schubert vom Büro BBU Dr. Schubert GmbH & Co. KG aus Trendelburg stellt dem Ausschuss die Ergebnisse eines Gutachtens vor, dass die Rissbildung behandelt. Foto: Ralf Benner

Warburg (WB/ben). Mit Rissen, die sich am historischen Rathaus Zwischen den Städten gebildet haben, hat sich der Warburger Bezirksausschuss am Mittwochabend beschäftigt.

Vor Ort, auf dem Brüderkirchhof, stellte Dr. Claus Schubert, Geschäftsführer vom Büro BBU Dr. Schubert GmbH & Co. KG aus Trendelburg, die Ergebnisse eines Gutachtens vor, dass die Schäden behandelt. Die Rissbildung habe in den vergangenen Jahren »um einige Millimeter« zugenommen und schreite weiter voran, sagte der Experte. Besonders betroffen sei davon die Südost-Seite des Rathauses. Das Gotik-Gebäude aus Bruchstein ersetzte 1568 einen Vorgänger-Bau.

Experte: Gebäude steht auf »Klippe«

»Eine akute Gefährdung«, dass das Gebäude in absehbarer Zeit einstürzen könnte, besteht nach Angaben von Dr. Schubert nicht. Allerdings lasse sich der Prozess der Rissbildung nicht stoppen, sondern mit baulichen Maßnahmen nur zeitlich hinauszögern, erklärte der Sachverständige. Grund hierfür sei der Baugrund aus Muschelkalk, auf dem das Rathaus errichtet worden sei. Das Gebäude stehe quasi auf einer »Klippe« im Hang, der in Jahrmillionen durch den Einschnitt des Diemelbettes entstanden sei. »Vor zwei Millionen Jahren befanden sich Alt- und Neustadt noch auf einer Ebene«, erläuterte Dr. Schubert. Das Bauwerk sei auf einer von Menschenhand geschaffenen Terrasse errichtet worden und sei dauerhaft Setzungen und Schubspannungen ausgesetzt. Denn unter dem Gebäude befänden sich »Rutsch-Schollen« aus Kalkstein, die sich langsam, aber unaufhaltsam talwärts bewegten und am Bauwerk zerren würden, führte der Sachverständige weiter aus.

Sanierungsarbeiten für knapp 40.000 Euro

Nach dieser ersten Ursachenforschung des Experten überlege die Stadtverwaltung nun in einem zweiten Schritt, wie sich das Problem lösen lasse und wie hoch der Kostenaufwand dafür wäre, so Ulrich Klare vom Bauamt der Stadt.

Dr. Claus Schubert sieht aktuell nur eine Lösung, um die Rissbildung am Rathaus zu verlangsamen. Er schlägt vor, das Gebäude mit Stahlstelen in Form von An­dreaskreuzen an den Ecken zu stabilisieren und zu »umgürten«, es quasi »mit Ankern zu versteifen«.

Das Rathaus Zwischen den Städten wird zurzeit für 40.000 Euro saniert. Die Südwest-Seite ist eingerüstet, dort wird das Fachwerk wieder hergerichtet.