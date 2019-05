Als Keramikerin ist Ton der Hauptwerkstoff für Dorit Croissier, die ihr Atelier am ersten Juniwochenende für Besucher öffnet. Im eigenen Brennofen wird der Ton zur Kunst. Dorit Croissier hat über 20 Jahre in keramischen Werkstätten gearbeitet. Foto: Astrid E. Hoffmann

Von Astrid E. Hoffmann

Germete/Paderborn (WB). Wer schon immer wissen wollte, wie Künstler arbeiten, ist beim Tag des offenen Ateliers am 1. und 2. Juni genau richtig. In und um Paderborn können Besucher ganz verschiedene Schaffensstätten erkunden – auch die Keramikwerkstatt der Germeterin Dorit Croissier.

In Kooperation mit dem Kunstverein Paderborn beteiligen sich 42 Ateliers und damit 55 Kunstschaffende aus der Region und Gastkünstler aus anderen Orten.

Eine begleitende Ausstellung wurde bereits am 17. Mai in den Räumen des Kunstvereins Paderborn in der Westernstraße 7 eröffnet. Dort haben alle Teilnehmer eine Originalarbeit ausgestellt. Damit soll Besuchern die Möglichkeit gegeben werden, sich schon im Vorfeld einen Einblick zu verschaffen, welche Ateliers zur Auswahl stehen.

Installationen, Skulpturen und Objekte

Gezeigt werden unterschiedliche Techniken von der Malerei über die Collage, Skulpturen, Installationen, Objektkunst, Fotografie bis zur Grafik. Der Atelier-Shuttlebus-Service fährt die Route zu Sabine Jaekel in Herbram, Norbert Böckmann in Neuenheerse, Renate Ortner in Dringenberg und Wolfgang Daum in Lichtenau. Im Warburger Land ist Dorit Croissier die einzige Künstlerin, die ihr Atelier öffnet. Zuletzt hat sie im Jahr 2015 an dem Projekt teilgenommen – und freut sich jetzt wieder auf spannende Begegnungen und gute Gespräche.

Dorit Croissier lebte seit 1984 zunächst in Wethen und seit 1992 in Germete. Als Keramikerin ist der Ton die Basis für ihre Kunst. »Zwischen Hohllochziegel und fragiler Keramik liegt meine Welt«, sagt die Frau, die schon in den USA, der Schweiz und Südfrankreich zu Hause war. In vielen Einzelausstellungen in der näheren Umgebung, aber auch bei Gemeinschaftsausstellungen mit dem Verein ArtDDriburg wie aktuell unter dem Titel »behütet und bedacht« in der Landesvolkshochschule Hardehausen, eine Schau, die zuvor im Paderborner Dom großen Zuspruch fand, zeigt sie ihre Installationen, Skulpturen und Objekte.

Werkeln zwischen Holz, Gips und Kabelbinder

Ein »unvergessenes Erlebnis« war für Dorit Croissier die Ausstellung im Westwerk des Klosters Corvey in Höxter 2011. »Ich bespiele Räume«, erklärt die freischaffende Künstlerin. Dazu erkunde sie die Gegend, die Gebäude und setze ihre Geschichten mit ihren Objekten dort um. Dafür hat sie über 20 Jahre in keramischen Werkstätten gearbeitet und zeitweise eine eigene Töpferei betrieben. Nebenbei hat sie auch Töpferkurse angeboten. Neben dem Hauptwerkstoff Ton verarbeitet sie auch Glas, Holz, Spiegel, Gips – und gern auch mal Kabelbinder.

Wie eine ihrer Ideen zum fertigen Objekt wird, dass können sich Interessierte am ersten Juniwochenende im Atelier, Zum Kurgarten 11 a, in Germete anschauen. Das Haus hat ein großes blaues Eingangstor, zum Atelier geht es rechts neben dem Haus über einen kleinen Fußweg.

Geöffnet ist das Atelier am Samstag, 1. Juni, von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag, 2. Juni von 11 bis 19 Uhr.