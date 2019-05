Was genau macht der Verein »Sicheres Netz hilft«?

Markus Wortmann: Der Verein beschäftigt sich mit der Vermittlung von Medienkompetenz. Unsere Zielgruppe sind Kinder und Eltern, aber auch Fachkräfte und Unternehmen. Ich bin Mitglied des Vorstands als Kriminologe und Polizeiwissenschaftler.

Tonia Lehmann: Ich komme als Referentin bei bestimmten Themen dazu, speziell im Bereich der Medienpädagogik. Da gehen wir beispielsweise in Schulen und arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort.

Wo ist der Handlungsbedarf am größten?

Wortmann: In meinem Fachbereich ist eines der größten Probleme die unbewusste Bereitstellung oder Weiterleitung von Daten. Nutzer werden dabei unbewusst Opfer oder unbewusst Täter.

Lehmann: Ich kümmere mich um den Umgang der Kinder und Jugendlichen mit Medien generell, der oft sehr unbedarft ist. Es ist schnell ein Foto verschickt. Aber die Konsequenzen, was mit dem Foto geschehen kann, sind den Kindern und Jugendlichen oft nicht bewusst.

Sprechstunde für WB-Leser Tonia Lehmann und Markus Wortmann bieten Dienstag, 28. Mai, eine Telefonsprechstunde für WB-Leser an. Von 16.30 bis 17.30 Uhr stehen die Medienpädagogin und der Kriminologe unter Telefon 0177/8288777 bereit.

Was kann so ein unbedachtes Verhalten für Folgen haben?

Lehmann: Die Kinder stehen vor Problemen und Belastungssituationen, mit denen sie in ihrem Alter noch gar nicht umgehen können. Da besteht die Gefahr, dass sie sich nicht an die Eltern wenden, weil sie Angst vor einem Verbot haben. Das machen viele Kinder dann mit sich selbst aus, und das führt oft zu psychischen Schwierigkeiten.

Also sind strikte Verbote keine Lösung?

Lehmann: Wenn man Verbote nutzt, besteht die Gefahr, dass das Kind in seinem Umfeld isoliert wird. Das kann zu Ausgrenzung und Mobbing führen. Auch wenn es objektiv richtig wäre, ist es pädagogisch schwierig. Man muss schauen: Was ist die größere Gefahr? Aus meiner Sicht ist die größere Gefahr, dass das Kind mit Verboten von seiner Gesellschaft isoliert wird.

Welchen Fehler machen Eltern am häufigsten?

Lehmann: Das Problem fängt zu dem Zeitpunkt an, in dem Eltern ihre Kinder mit dem Medium ausstatten und sich keine Gedanken über die Folgen machen. Sie sind häufig sehr unbedarft und naiv, nach dem Motto: Ich geb’ dem Kind ein Handy und alles ist gut. Aber so ist es nicht. Es braucht Unterstützung, Begleitung und Kontrolle.

Wortmann: Dazu kommt der rechtliche Aspekt: Viele nutzen etwas, das sie rein rechtlich noch gar nicht nutzen dürfen. Whats­App beispielsweise ist erst ab 16 Jahren zugelassen, viele nutzen es aber schon früher. Man sollte sich die Frage stellen: Darf mein Kind das überhaupt? Viele Eltern sagen dann: ›Ja, weil die anderen es auch dürfen‹­. Aber das ist der total falsche Ansatz, mit dem man sich nur der Verantwortung entzieht.

Wie verhalten sich Eltern richtig?

Wortmann: Eltern sollten einerseits auf der technischen Seite über gewisse Kompetenzen verfügen. Sie sollten selbst über Sicherheitseinstellungen auf dem Gerät Bescheid wissen und darüber auch mit dem Kind sprechen. Es sollte auch klar sein, was im Notfall zu tun ist: An wen kann ich mich wenden, wenn ich Inhalte geschickt bekomme, die vielleicht gefährlich sind? Generell ist es wichtig, mit dem Kind Regeln zu vereinbaren.

Wie sehen diese Regeln aus?

Lehmann: Besonders nützlich ist zum Beispiel ein Mediennutzungsvertrag in dem eine feste Zeit am Tag festgelegt wird, an der das Handy aktiv sein kann, aber auch Momente, in denen es aus ist und keine Rolle spielt. Genau das müssen die Eltern aber auch vorleben. Wenn sie selbst durchgehend am Handy sind, wird es schwierig, den Kindern selbst solche Regeln klarzumachen.

Welche Rolle übernehmen Lehrer und Pädagogen dabei?

Lehmann: Die Rolle der Schule ist in erster Linie ihr Bildungsauftrag. Sie muss den Schülern vermitteln: Wo sind die Vorteile, wo die Gefahren der Mediennutzung? Wie man die Medien nutzt und damit umgeht, das ist wiederum Sache des Elternhauses. Die Schule stattet die Kinder ja auch nicht mit acht Jahren mit Handys aus, sondern die Eltern. Medienkompetenz ist nur ein Baustein von vielen in der Schule. Aber der ist mittlerweile so groß geworden, dass viele Lehrer das nicht mehr stemmen können.

Ist das ein Fehler der Bildungspolitik der vergangenen Jahre?

Wortmann: Ich sehe deutlichen Optimierungsbedarf auf Länderebene. Gelder bereitstellen und Technik installieren, ist schön – aber das reicht nicht. Dazu gehört auch, dass Lehrer entsprechend ausgebildet werden.

Ist es nicht auch ein gesellschaftliches Problem, wenn schon kleine Kinder mit »Digitalen Babysittern« kommunizieren?

Lehmann: Früher war es der Fernseher um Kinder ruhigzustellen, heute ist es Alexa. Wenn sowas als Babysitter missbraucht wird, ist das gefährlich. Studien belegen, dass es zu Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern kommen kann, dass es ADHS-fördernd ist etc. Die Bequemlichkeit ist der Fehler. Außerdem wird durch Werbung und Gesellschaft suggeriert, dass Methoden, wie diese digitalen Babysitter, die richtige Lösung sind. Was passiert, wenn Kinder plötzlich mit Robotern statt mit Eltern sprechen, wissen sie nicht.