Warburg (WB/ben). Die große Freilichtausstellung des niederländischen Dokumentarfotografen Ruben Timman wird am Sonntag, 25. Mai, um 12 Uhr auf dem Warburger Neustadt-Marktplatz eröffnet. Es ist das erste Mal, dass Timanns großformatige Porträtaufnahmen in Deutschland zu sehen sind.

90 Sekunden langer Imagefilm

Die Schau trägt den Titel »Museum der Menschheit« und will die Menschen in all ihrer Vielfalt zeigen, mit ihren Hoffnungen, ihrer Schönheit und ihrer Würde. »Ich bin ein Fotograf mit großer Leidenschaft für Menschen«, sagt Ruben Timanns. Diese lichtet er immer auf die gleiche Weise ab: vor einem schwarzem Hintergrund, direkt von vorne, mit neu­tralem Gesichtsausdruck und so pur wie möglich, wie er erklärt.

Ein 90 Sekunden langer Imagefilm, der im Warburger Cineplex-Kino gezeigt wird, macht auf die Ausstellung aufmerksam. »Eine gute Sache, die wir gern unterstützen«, sagt Ute Schlinker. Der Niederländer hat im Vorfeld der Ausstellung auch in der Hansestadt auf den Auslöser gedrückt.

Geschichten werden offenbart

Ob im Flüchtlingslager in Dössel oder beim Kälkenfest in der Altstadt: Überall haben ihm die Menschen ihre Gesichter, ihre Geschichten offenbart. Und so stehen in der Ausstellung die Porträts von Warburgern in einer Reihe mit Aufnahmen von Flüchtlingen, die in Warburg leben, oder auch von Menschen, die beispielsweise in Afrika zu Hause sind.

1,80 mal 1,12 Meter groß sind diese wetterfesten Porträts, die zu zweit oder zu dritt nebeneinander angeordnet und auf große Betonfundamente gestellt wurden. Damit erreichen die Kunstwerke eine Höhe von 2,80 Metern. Seit Tagen laufen die Vorbereitungen für dieses besondere Kunstformat in der Stadt auf Hochtouren.

Schau bis zum 13. Oktober

35 Fotos bilden die Freilichtausstellung. Diese werden bis zum 13. Oktober auf dem Neustadt-Marktplatz, der Hauptstraße, der Kalandstraße, der Marktstraße, Zwischen den Städten und auf dem Brüderkirchhof zu sehen sein.

Bis zur Ausstellungseröffnung verbergen Stoffhüllen die Werke. Etwa 20 Bilder in etwas kleinerem Format werden auch in verschiedenen Gebäuden zu sehen sein, etwa in der »Zweiten Heimat«, in der Hauptstraße, im Museum im »Stern« oder in der evangelischen Kirche Maria im Weinberg.