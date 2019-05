Von Astrid E. Hoffmann

Das Augenmerk lag an diesem Nachmittag auf der 15-köpfigen Klasse der Sozialassistenz mit dem Schwerpunkt Heilerziehung, die ausschließlich aus Geflüchteten besteht, und einer Diskussionsrunde zum Thema 70 Jahre Grundgesetz.

Die in Marl geborene CDU-Politikerin Serap Güler ließ sich von den 15 zwischen 20 und 38 Jahre alten Schülern von ihrem Schul- und Arbeitsalltag berichten. Die Flüchtlinge aus Afghanistan, Albanien, dem Irak, Kamerun, der Mongolei und Syrien hatten dazu ein Präsentation vorbereitet, bei der sich jeder Schüler kurz vorstellte und von seinen Erfahrungen berichtete.

Nachwuchs für Gesundheits- und Pflegeberufe

Schuldezernent Helmut Zumbrock lobte die bereits sehr guten Deutschkenntnisse der Schüler, welche die Schule in Rimbeck erst seit neun Monaten besuchen und die Sprache dabei intensiv lernen. Die als Pilotprojekt gestartete Schulklasse soll zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die jungen Flüchtlinge sollen in den Ausbildungsmarkt für Gesundheits- und Pflegeberufe integriert werden – und das greift genau da an, wo ein Arbeitskräftemangel herrscht.

»Wir füllen damit unser Schulmotto ›Bunte Vielfalt‹ ganzheitlich mit Leben«, sagte Schulleiter Hartmut Peter. Die Schule in der Trägerschaft des Kolping-Schulwerks hat Arbeit hinter sich: Die Flüchtlingsklasse HU1 ist in ein Netz eingebunden, das den Schülern Halt gibt in der Schule, in der Praxis, beim Erlernen der Sprache und im privaten Bereich. Der Praxisteil für die Schüler erfolgt unter anderem in Behindertenwerkstätten, in Kindergärten oder der Tagespflege.

Einblicke in den Schulalltag

Die 38-jährige Serap Güler, aber auch Helmut Zumbrock und der Kolping-Geschäftsführer hörten gebannt zu. Zum Ende der »Schulstunde« bedankte sich Serap Güler für die Einblicke in den Schulalltag und munterte die Teilnehmer auf: »Man merkt, dass Ihnen die Ausbildung Freude bereitet. Man hat immer Phasen, in denen man nicht weiterkommt, dass haben wir alle. Bleiben Sie dran, Sie tun es für sich selbst.«

Nach einer Pause ging es mit den Schülern der Politikgruppe, die sich im Vorfeld mit ihren Lehrern Andrea Fiedler und Lutz Orbke gut vorbereitet hatten, in die Diskussion mit Serap Güler zum Thema 70 Jahre Grundgesetz. Es wurde eine muntere Diskussionsrunde. Dass Freiheit und Frieden nicht selbstverständlich sind, dass ein Grundgesetz nicht das Miteinander regelt oder dass manchmal einfach das Wissen über die Kultur der anderen Länder fehlt, kam auf den Tisch.

Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg feiert 90-jähriges Bestehen

Umweltschutz und die Demonstrationen »Fridays for future« wurden angerissen. Trotz Termindruck beantwortete Serap Güler alle Fragen ausführlich. Sie bedauerte, die guten Gespräche nicht direkt fortführen zu können. »Besuchen Sie mich im Landtag«, war ihr Angebot, dass die Schule gern annehmen möchte.

Das Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Im September wird eine Projektwoche mit einem Mitmachzirkus auf dem Schulgelände folgen. Am 20. November gibt es einen Fachtag zum Thema »Diversität in der Sozial- und Heilpädagogik« mit Vorträgen und Workshops.

Infos über die Schule, freie Plätze oder eine Bewerbung unter Telefon 05642/9877180.