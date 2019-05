Volles Haus in der Warburger Stadthalle: Mehr als 400 Schüler singen beim diesjährigen Maisingen gemeinsam. Auf dem Programm stehen nicht nur Klassiker, sondern auch instrumentale Stücke, bei denen beispielsweise auf Rohren getrommelt wird. Foto: Gemmeke

Warburg (WB/tig). Mehr als 400 Schüler der Warburger Schulen haben beim traditionellen Maisingen in der Stadhalle den Frühling musikalisch begrüßt.

Auf dem Programm standen dabei nicht nur Klassiker wie »Alle Vögel sind schon da«, sondern auch instrumentale Stücke, wie »Eiscafé«, bei dem Klassen der Laurentius- Schule und der Sekundarschule gemeinsam auf Plastikrohren trommelten. Besonders gut kamen auch die Lieder an, bei denen alle im Saal mitsingen konnten. »Die Schüler haben sich in den letzte Wochen auf das Konzert vorbereitet«, erklärte Birgitt Vonde, Schulleiterin der Graf-Dodiko-Schule. »Jetzt waren sie natürlich froh, das Gelernte auch zu präsentieren.« Teilgenommen haben in diesem Jahr Schüler der Johann-Daniel-Falk-Schule, Sekundarschule, St.-Laurentius-Schule und der Graf-Dodiko-Schule.