Von Jürgen Köster

Kreis Höxter (WB). Insa (10) malt im Haus der Kolpingjugend in Steinheim sorgfältig an dem Blumenbild, das das kleine Hotel ziert, an dem sie arbeitet. Dieses soll künftig bei ihr zu Hause viele Bienen beherbergen. Ein wesentlich größeres Exemplar entsteht zeitgleich vor der Tür des Hauses. Christina Prinz (18) und Emelie Flake (17) arbeiten an einem Bienenhotel für die Steinheimer Innenstadt. Markus Wippermann vom BDKJ-Diözesanverband schaut ihnen begeistert über die Schulter.

»Uns schickt der Himmel« – BDKJ-Aktion im Kreis Höxter Fotostrecke

Foto: Jürgen Köster

Der BDKJ-Diözesanseelsorger und Pastor im Pastoralen Raum Wünnenberg-Lichtenau ist zusammen mit weiteren Akteuren im so genannten Promi-Bus unterwegs. Dieser steuert die Stationen im Kreis Höxter an, wo die Aktion »Uns schickt der Himmel!« umgesetzt wird.

300 Teilnehmer im Kreis

Etwa 300 junge Menschen beteiligen sich in diesem Jahr an der BDKJ-Aktion, wie Teresa Wagener, Dekanatsreferentin für Jugend und Familie, berichtet. 3400 Gruppen haben sich bundesweit angemeldet, 85.000 Teilnehmende seien dies in etwa, weiß Pastor Wippermann. »Wir können Berge versetzen«, sei die Erkenntnis der engagierten jungen Menschen. »Wir wollen hiermit versuchen, den Glauben zu leben, und zwar nicht nur in der Kirche, sondern auch im Alltag«, ist die zweite Botschaft, die er den Teilnehmenden mit auf den Weg gibt. »Wir wünschen uns auch, dass Glaube erlebbar wird.« Im Erzbistum Paderborn seien 200 Gruppen mit etwa 6000 Menschen im Einsatz.

Weit über 50 Hilfsbereite sind es an diesem Samstag in Ottbergen. Auf einem Gelände der Kirche nahe der alten Brauerei soll ein naturnaher Treffpunkt für die gesamte Gemeinde gestaltet werden – der »Georgs-Garten«. Michael Borgolte von den Georgspfadfindern begrüßt die Promigruppe, die ihrerseits nicht mit leeren Händen gekommen ist. Kühles Mineralwasser und süße Amerikaner erfreuen vor allem die Kinder. Aber es ist ein Mehr-Generationen-Projekt, das in Ottbergen umgesetzt wird. Die Helfer haben bereits einen großen Haufen an Steinen aufgeschichtet, die sie aus dem Boden gegraben haben. An einem Ende des Grundstücks entsteht ein Hochbeet, am anderen eine Schutzhütte. Auch eine Feuerstelle zum Grillen soll nicht fehlen. Mit einem Gottesdienst soll der Garten am Sonntag eingeweiht werden.

Auf der Fahrt nach Steinheim zeigt sich Bundestagsabgeordneter Christian Haase begeistert von dem Projekt und dem Engagement der Beteiligten allgemein: »Es sind soviele junge Menschen dabei, die beweisen, dass sie noch viel mehr können als nur vor dem Computer zu sitzen. Es ist schön, dass sie auch gesellschaftspolitische Fragen aufgreifen und zeigen, dass man auch im Kleinen etwas tun kann.« Damit blickt Haase bereits auf die nächste Station: das Kolpingjugendhaus in Steinheim.

Audiobotschaft aus Nörde

Dort begrüßt Charlotte Löneke die Gäste. Sie koordiniert den Bau der kleinen und großen Insektenhotels in und vor dem Gebäude. Zudem nutzt sie die Gelegenheit auf die anderen Aktionen hinzuweisen, die die Kolpingjugend anbietet: Osterfeuer, Tannenbaumverkauf, Zeltlager und natürlich die Gruppenstunden für Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren. Weiter geht es im Bus in Richtung Brakel. Unterwegs spielt der Koordinierungskreis eine Audio-Botschaft ein, die per Internet aus Nörde gekommen ist. Dort ist die Theatergruppe der KLJB aktiv: Dorffest, Gottesdienst und Dämmerschoppen haben sie sich auf die Agenda gesetzt.

Das Vorhaben der KJG in Brakel ist ein anderes. Sie bauen eine Sitzecke für geflüchtete Menschen. Aus Massivholz haben sie Tische und Bänke entstehen lassen. Zur Einweihung gibt es einen kleinen Imbiss vom Grill.

Hauptamt notwendig

»Viele Hände, schnelles Ende«, zitiert Matthias Goeken eine Erkenntnis seines Vaters Georg. Denn auch in Brakel haben viele mit angepackt, so dass das Vorhaben zügig realisiert werden konnte. »Das Ehrenamt braucht aber auch das Hauptamt«, lobt der Landtagsabgeordnete die Unterstützung aus den Reihen des Dekanates. Das Dekanatsteam mit Elke Kraemer und Teresa Wagener hatte viele organisatorische Fäden in der Hand. »Das ist es, was das ländliche Leben ausmacht. So erfolgt Integration auch in kleineren Orten«, resümiert Goeken. Dieser Zusammenhalt ist für ihn einer der Gründe, warum es immer wieder auch jüngere Menschen zurückzieht in ihre Heimatdörfer.