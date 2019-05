Warburg (WB/vsm). 15 Musikstücke hatte das Stadt- und Jugendorchester am Samstag zu seinem Frühlings- und Jubiläumskonzert in der Warburger Stadthalle vorbereitet – und diese spielten sie vor vollem Haus.

Eines war das Medley »Spirit of 69«, das bekannte Evergreens aufgriff. Der Geist von 1979 war es jedoch, der den Erfolg des Orchesters in die Wege leitete. Vor 40 Jahren initiierte der Heimat- und Verkehrsverein die Gründung eines Jugendorchesters. »Inzwischen ist daraus das Stadt- und Jugendorchester geworden«, sagte Vorsitzender Wolf-Rüdiger Mutter.

Acht Mitglieder der Familie Becker im Orchester

Rolf Becker, damals Geschäftsführer, erinnerte sich: »Wir sind mit einem Viehanhänger nach Kassel gefahren und haben für 33.550 DM Instrumente gekauft.« Seine drei Söhne spielten und spielen im Orchester. »Heute musizieren acht Beckers im Orchester«, sagte er stolz. An seiner Seite waren Theo Fischbach, damals Kassierer, und ihre Ehefrauen. »Ohne ihre Unterstützung hätte das nicht geklappt«, war sich Wolf-Rüdiger Mutter sicher. Vorsitzender war vor 40 Jahren Rolf Ewers und Dirigent Bernd Sander.

Im Namen der Stadt Warburg gratulierte der stellvertretende Bürgermeister Heinz-Josef Bodemann: »Es ist wichtig, junge Menschen an die Musik heranzuführen, die Freude und Erfüllung dadurch erfahren, dass sie für andere musizieren.«

Zum Auftakt seines Geburtstagskonzertes spielte das Stadtorchester »Flashing Winds« von Jan van der Roost und die »Suite in Greek Love Songs« von Henk van Lijnschooten, die die Musiker als Wertungsstücke für die Bundeswertungsspiele, an denen sie am 1. Juni im Rahmen des Deutschen Musikfestes in Osnabrück teilnehmen werden, einstudiert hatten.

Jugendorchester »fliegt« ins Weltall

Das Jugendorchester unter dem Dirigat von Johanna Grewe unternahm nach einem Ausflug ins Weltall (»Star Wars«) einen »Baby Elefant Walk« und spielte den »Fiddler on the roof« (Anatevka).

Passend zu den Europawahlen am Sonntag präsentierte die Juniorband die »Ode an Europa«, die als Eurovisionsmelodie bekannt ist, aber ursprünglich Ludwig van Beethovens Komposition »Freude, schöner Götterfunken« ist.

Eine »Modern Fantasie of Pacchelbel`s Canon« spielte die Drum-Band neben »Conga« von Gloria Estevan. Gemeinsam bewiesen Stadt- und Jugendorchester, wie schön die Blasmusik ist – mit der Erkennungsmelodie des Grand Prix der Volksmusik. Olaf Krane dirigierte seine Musiker durch den Abschlussteil, der mit beliebten Evergreens ausklang.

Ehrungen

Zahlreiche langjährige und aktive Mitglieder des Stadtorchesters wurden durch den Volksmusikerbund geehrt.

Die bronzene Nadel für zehn Jahre aktives Spielen im Musikverein erhielten Clara Rose an der Flöte, Kristin Henze an der Klarinette, Hannah Sievers an der Tuba, Liane Colli an der Klarinette und Marie Hartmann am Horn.

Peter Garbes am Schlagzeug, Verena Kuhaupt an der Trompete und Christian Wilke an der Trompete wurden mit der silbernen Nadel für 20 Jahre ausgezeichnet.

Die altsilberne Nadel für 25 Jahre tragen nun Johanna Grewe an der Trompete und Andreas Fischer an der Posaune.

Seit der Gründung dabei sind Heike Kevenhörster an der Klarinette, Dr. Ulrich Conradi an der Posaune, Volker Becker am Schlagzeug, Thomas Becker an der Posaune und Jörn Becker an der Bassklarinette. Sie wurden mit der goldenen Nadel für 40-jährige Treue geehrt.

Leistungsabzeichen

Das Leistungsabzeichen in Bronze absolvierten erfolgreich: Jan Grote (Schlagzeug), Nicolas Krane (Schlagzeug), Leander Müser (Schlagzeug), Franziska Leweke (Klarinette), Hanna Lippe (Flöte), Alina Löwen (Klarinette), Ida Becker (Flöte), Julian Becker (Posaune), Anna-Maria Gerold (Flöte), Lea Grewe (Flöte), Mara Großjohann (Saxophon), Leonard Kraut (Trompete), Antonia Höxtermann (Flöte), Maike Kollmann (Klarinette), Antonia Rattay (Klarinette) und Martha Schäfer (Saxophon).

Mit dem Leistungsabzeichen in Silber wurden Wiebke Annen (Schlagzeug), Franziska Bohle (Saxophon), Noah Großjohann (Trompete), Friederike Schlüter (Klarinette) und Philipp Schlüter (Trompete) ausgezeichnet.