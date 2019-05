Das »Dejean Quartett« hat in der Petri-Kapelle den Konzertsommer Diemelland eröffnet. Foto: Cosima Grundkötter

Von Cosima Grundkötter

Warburg (WB). Das »Dejean Quartett« hat am Sonntagnachmittag in der Petri-Kapelle am Helios-Klinikum den Konzertsommer Diemelland eröffnet.

Gitarrist und Mitinitiator Peter Ernst stieß wiederholt zu den Musikern aus Kassel. In wechselnden Besetzungen bekam das voll besetzte Auditorium einige erstaunliche musikalische Raritäten zu hören.

Das Notturno op. 21 etwa, so Flötist Ullrich Pühn, sei erst in den 1950er-Jahren wiederentdeckt und zunächst für ein frühes, wenngleich ungewöhnliches Opus des jungen Franz Schubert gehalten worden. Als wahrer Autor konnte später der böhmische Gitarrist Wenzeslaus Matiegka identifiziert werden, während Schubert die Komposition für Flöte, Bratsche und Gitarre lediglich um einen Cello-Part erweiterte. Ullrich Pühn, Joachim Schwarz, Cornelius Schmaderer und Peter Ernst warfen sich mit Spielfreude und einem feinen Gespür für die Klangwelt des Biedermeiers in das umfangreiche Werk.

Von traurig bis furios-brillant

Dem Werk voraus ging eines der Quartette für Flöte und Streichinstrumente von Wolfgang Amadeus Mozart, nach deren Auftraggeber sich das »Dejean Quartett« benannt hat. Den vielen Korrespondenzen zwischen den Stimmen zum Trotz stand auch hier das virtuose Flötenspiel von Ullrich Pühn im Zentrum.

Den zweiten Programmteil eröffneten Cornelius Schmaderer und Peter Ernst mit zwei hinreißenden Sätzen für Cello und Gitarre von Jaime Zenamon, der eine nachdenklich und von ergreifender Trauer, der andere furios und brillant. In impressionistische Gefilde führte das »Dejean Quartett« das Publikum mit »Licht und Schatten« von Jacques Castérède, eine Komposition, die nicht einmal zehn Jahre alt ist.

Nächstes Diemelland-Konzert am 16. Juni

Ähnlich wie hier bestimmen auch das abschließende Paseos für Streichtrio und Gitarre üppige Klänge und weit schwingende Melodielinien. Ihr Urheber, der Mexikaner Eduardo Angulo, hat die eingängige Musik mit einer Prise mittelamerikanischer Rhythmik gewürzt. Das Ergebnis war ebenso mitreißend wie charmant, und dem begeisterten Applaus ließen die Musiker noch eine schmissig-fröhliche Zugabe folgen.

Das vielbeklatschte Programm war zweifellos ein gelungener Auftakt für die neue Veranstaltungsreihe, und auch die Veranstalter Carla und Michael Wiedenmann zeigten sich überaus zufrieden. Das nächste Konzert dieser Reihe soll am 16. Juni in der evangelischen Kirche in Wrexen stattfinden.