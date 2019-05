Von Sylvia Rasche

Sie dürfen damit in zwei Wochen in Duisburg bei den Deutschen Meisterschaften an den Start gehen und feilen bis dahin weiter an ihrer selbst entworfenen Choreografie.

Zittern bei der Siegerehrung der Junior-Duos

In der Sporthalle »Große Wiese« in Arnsberg ist die Spannung kaum noch zu steigern. Nach einem harten Tag voller Anspannung zittern Magda Biziorek und Sophia Iglinski bei der Siegerehrung der Junior-Duos. Sechs Teams standen im Finale und werden in umgekehrter Reihenfolge auf die Bühne gerufen. Sechster, Fünfter, Vierter – die beiden Warburgerinnen waren noch nicht dabei. Das heißt, eine Medaille ist ihnen schon mal sicher. Die Bronzemedaille bekommt ein anderes Duo. Silber auch. Jetzt gibt es bei den beiden Gymnasiastinnen kein Halten mehr.

»Als ein anderes Duo als Vizemeister ausgezeichnet worden ist, wussten die beiden natürlich, dass sie den Westdeutschen Meistertitel gewonnen hatten. Die Freude war riesengroß«, berichtet Magdas Vater Andrzej Biziorek, der in Arnsberg live dabei und nach eigenem Bekunden am Ende des Tages alleine vom Mitfiebern »ebenfalls völlig durchgeschwitzt« war.

" „»Mit dem Titel haben wir nicht gerechnet.«“ Magda Biziorek "

»Wir haben natürlich gehofft, möglichst weit nach vorne zu kommen. Mit dem Titel haben wir aber nicht gerechnet«, erzählt Magda Biziorek.

Die beiden Tänzerinnen haben ihre Choreografie selbst entworfen, von ihrer Trainerin der Tanzschule »Body and Soul« in Kassel aber wertvolle Tipps erhalten.

Regelmäßig nach der Schule fahren die beiden nach Nordhessen zum Training. Sie betreiben für ihr Hobby einen großen Aufwand, doch der Erfolg spornt sie immer wieder an.

Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist gesichert

Schon jetzt ist ihnen die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Herbst in Bremerhaven nicht mehr zu nehmen. »Wir waren beim Deutschland-Cup in Potsdam im Dezember im Finale und haben uns so für die WM qualifiziert«, berichtet Magda Biziorek.

Für die beiden Mädchen, die seit Grundschulzeiten zusammen tanzen, sind es bereits die zweiten Weltmeisterschaften. Vor zwei Jahren waren sie erstmals in Schottland mit von der Partie. Außerdem haben sie schon bei zwei Europameisterschaften zusammen getanzt, zuletzt im vergangenen Jahr. Damals sprang ein starker neunter Rang heraus. »Die WM im Herbst ist in der gleichen Halle in Bremerhaven«, wissen beide schon, was auf sie zukommen wird.

In Arnsberg ging es über die Hauptrunde, das Viertel- und Halbfinale ins Finale der besten sechs Duos aus ganz Nordrhein-Westfalen.

Insgesamt neun Mal mussten die Warburgerinnen im Laufe des Tages auf die Bühne, sich immer wieder neu konzentrieren und motivieren, bevor sie am Abend mit der verdienten Goldmedaille die Heimreise antreten durften.