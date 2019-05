Von Astrid E. Hoffmann

Der damals 15-jährige Flesner hatte ebenfalls schon einiges hinnehmen müssen. Doch die Liebe zu Hunden gab ihm immer wieder Kraft. Den Jugendlichen faszinierte an der Serie, dass die eigentlich arme Familie Ingalls durch ihr soziales Engagement und durch die von ihr gelebten Werte alle Krisen meisterte – und im Herzen wirklich reich war.

Flesner ist inzwischen 58 Jahre alt, wohnt in Herbsen (Stadt Volkmarsen) und hat einen behinderten Sohn, den er allein erzieht. Hinzu kommen vier Hunde, davon sind zwei ausgebildete Therapiehunde. Flesner will sich nun seinen Traum erfüllen. Er nennt sein Projekt »Unsere kleine Farm«.

Lange Ausbildung zum Hunde-Experten

Dafür hat Manfred Flesner 2018 die Prüfung für den Sachkundenachweis Hundehaltung nach dem Tierschutzgesetz absolviert und im April dieses Jahres die Ausbildung zum Hundefachmann abgeschlossen. Den Sachkundenachweis zur Erlaubnis zum Halten von Hunden hat er 2007 beim Veterinärdienst Höxter erhalten. Als Züchter ist er unter dem Zwingernamen »von den kleinen Strolchen« eingetragen.

Die Liebe zu den Vierbeinern begleitet ihn schon sein ganzes Leben lang. Als Scheidungskind war er in Süddeutschland in ein Heim gekommen. Dort freundete sich Flesner mit einen Hund an, der im Tierheim saß. Der Tierheimleiter sah, mit wie viel Verständnis sich der Junge mit dem Tier beschäftigte und ihm auch kleine Kunststücke beibrachte. Als Privileg durfte sich das Heimkind weiter um den Hund kümmern. »Das war für mich ein großer Rückhalt«, sagt Flesner.

Durch viele Tiefen des Lebens habe er sich gekämpft – und sich dabei stets auf einen Hund an seiner Seite verlassen können. Auch in seiner beruflichen Laufbahn kam Flesner auf den Hund. Bei der Bundeswehr war er bei der Schule für Diensthundewesen in Koblenz-Bubenheim stationiert. Der 58-Jährige schaut auf mehr als 40 Jahre intensive Beschäftigung mit Hunden zurück. Nicht nur in Hessen, sondern auch im Warburger Land hat er vielen Hundebesitzern weitergeholfen. Ob Pflege, Aufzucht von Welpen oder Erziehung, er ist auf allen Gebieten fit.

Ort der Begegnung zwischen Mensch und Tier

Seine zwei ausgebildeten Therapiehunde ermöglichen Flesner, behinderten Kindern, Erwachsenen oder alten Menschen den Umgang mit einem Tier nahezubringen und Respekt und Treue zu erfahren. »Solange Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken«, sagt der gelernte Dachdecker.

»Ich habe ein kleines Haus im Garten, dass ich für die Begegnung zwischen Mensch und Tier ausbaue. Hier soll ›Unsere kleine Farm‹ Wirklichkeit werden«, sagt er. »Alte Menschen, die sich keinen Hund mehr halten können, dürfen kommen und dort ein paar Stunden mit meinen Tieren verbringen. Auch Kinder und Behinderte sollen mit den Tieren den Kontakt erleben. Ich weiß, was Ausgrenzung bedeutet und ich weiß, wie viel ein Hund helfen kann, an sich selbst zu glauben.«

Sich gegenseitig zu helfen, ohne gleich nach dem Preis zu fragen, das ist sein Wunsch. Somit bietet Flesner an, einfach hereinzuschnuppern. Ein kleiner Obolus oder eine Sachspende reichen, um dabei sein zu dürfen. Interessierte erreichen Manfred Flesner unter Telefon 0179/6400720.