Nach Angaben der Polizei befuhr die 75-Jährige mit ihrem VW Golf die B7 von Warburg kommend in Richtung Ossendorf, um am Zubringer zur B252 in Richtung Brakel abzubiegen. Hierbei übersah sie aus bislang nicht bekannten Gründen einen Mercedes, der die B7 aus Ossendorf kommend in Richtung Warburg befuhr. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen.

Der Mercedes kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen Hang hinunter und kam nach 50 Metern auf einem Feld zum Stehen. Durch den Unfall wurden der 19-jährige Beifahrer im Mercedes und die 75-jährige Frau schwer verletzt. Der Fahrer des Mercedes blieb jedoch unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, berichtet die Polizei. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.