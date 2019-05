Eine Fahrradfahrerin fährt an ein paar Autos vorbei. Foto: Tobias Hase/dpa

Von Silvia Schonheim

Warburg (WB). Das Thema Mobilität hat am Dienstagabend die Mitglieder des Rates der Stadt Warburg beschäftigt. Vor dem Hintergrund des Klimawandels, der demografischen Entwicklung und der Verkehrssicherheit stehen Kommunen wie Warburg vor der Herausforderung, mehr Mobilität mit weniger Auto-Verkehr zu gewährleisten. Ein erster Schritt soll der Beitritt der Stadt zum »Zukunftsnetz Mobilität NRW« sein.

Beitritt zum Netzwerk

Dem von der CDU-Fraktion vorgeschlagenen Beitritt zum Netzwerk stimmten alle Ratsmitglieder zu. Zweifel wurden aber laut, ob die Stadtverwaltung dem Projekt personell gerecht werden kann. Denn mit der kostenlosen Mitgliedschaft, von der sich Hubertus Kuhaupt (CDU) »einige Vorzüge« für die Stadt verspricht, sind auch Anforderungen verbunden – etwa ein fester Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung oder verwaltungsinterne Workshops zum Thema nachhaltige Mobilitätsentwicklung.

Sowohl Doris Hauck von den Grünen wie auch Karl-Heinz Hellmuth von der SPD-Fraktion befürworteten zwar das Projekt, sie äußerten aber auch ihre Bedenken. Hauck: »Die Stadt ist gewillt, sich im Netzwerk zu engagieren. Ist die Verwaltung aber auch in der Lage dazu?« Hellmuth: »Die Verwaltung ist schwer belastet.« Der Beitritt in das Netzwerk dürfe kein Schauprojekt werden, mahnte er.

Diskussion über Berater

Bürgermeister Michael Stickeln nahm die Zweifel an den personellen Ressourcen der Verwaltung ernst: »Wir könnten es uns leicht machen und etwa einen Verkehrsberater einstellen, dann wird es aber teuer. Wir wollen das ambitionierte Vorhaben zunächst mit eigenen Kräften angehen. Wir wollen es versuchen. Wenn wir allerdings merken, dass wir die Mitarbeiter zu sehr überlasten, müssen wir jemanden für diese Querschnittsaufgabe einstellen.«

Dem »Zukunftsnetz Mobilität NRW« sind im Kreis Höxter bereits die Städte Nieheim, Marienmünster, Bad Driburg, Brakel, Willebadessen und Borgentreich beigetreten. Das Netzwerk berät und unterstützt Kommunen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität.

Arbeitsgruppe berichtet

Wie es um die Mobilität in der Stadt Warburg bestellt ist, damit hat sich eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe beschäftigt. Themen wie der ÖPNV, motorisierter Individualverkehr und Radverkehr hat die Gruppe seit September 2017 aufgegriffen.

Einige Verbesserungsvorschläge sind bereits umgesetzt, etwa die Einrichtung von Frauenparkplätzen auf dem Bahnhofsvorplatz. Andere Optimierungsvorschläge – etwa die Einrichtung einer Schnellbuslinie zwischen Warburg und Höxter – konnten nicht zufriedenstellend bearbeitet werden.

Nachfrage beim NPH

So bat der NPH auf Anfrage der Arbeitsgruppe um Geduld. In einem NPH-Schreiben vom Januar 2018 heißt es: »Das Thema Schnellbusse wird derzeit bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des NPH diskutiert. Ob die Achse Warburg-Höxter künftigen Anforderungen an eine Schnellbuslinie genügen kann, ist noch ungewiss.«

Das vorhandene Radwegenetz sei nach Angaben der Arbeitsgruppe umfangreich, Radwegekarten seien aber unvollständig und ergänzungswürdig. Die vorhandene Beschilderung an den Wegen solle geprüft und bei Bedarf erneuert werden. Ausgehend vom Ziel, dass jeder Ort der Stadt und touristische Sehenswürdigkeiten mit einem Radweg an die Kernstadt angebunden sein sollten, ergebe sich noch Handlungsbedarf. Zudem wünscht sich die Arbeitsgruppe, dass flächendeckend Ladestationen für E-Bikes eingerichtet werden.

Zusammenarbeit bleibt

Da die Antworten, die der Arbeitskreis auf seine diversen Verbesserungsvorschläge erhalten hat, nicht immer zufriedenstellend waren, wollen dessen Mitglieder auch in Zukunft zusammenarbeiten. Die Arbeitsgruppe soll sich zwei Mal im Jahr treffen und auch die Zusammenarbeit im »Zukunftsnetz Mobilität NRW« begleiten.

Ergänzend zum Beitritt in das Netzwerk beantragten die Grünen die Erarbeitung und Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes für die Stadt Warburg. »Wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun«, betonte Doris Hauck. Auch bei diesem Antrag diskutierten die Ratsmitglieder über die personellen Ressourcen der Verwaltung.

Lage wird analysiert

Vor dem Hintergrund, dass die wirtschaftliche Entwicklung auch rückläufig sein kann, folgten die Fraktionen dem Vorschlag von Bürgermeister Michael Stickeln: »Bis zum Ende des Jahres bekommen Sie eine Auskunft, ob wir uns aus eigenen Kräften in der Lage sehen, dies umzusetzen.«

»Falls nicht, sehen wir im Haushaltsplanentwurf 2020 eine Stelle vor«, sagte er weiter. Eine mögliche Variante sei, ein externes Büro mit der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes zu beauftragen, welches von der Verwaltung zeitnah umgesetzt wird.