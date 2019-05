Warburg (WB). Johannes Laudage ist neuer Schützenkönig in Warburg-Ossendorf. Gemeinsam mit Ehefrau Christina wird er regieren, wenn am Pfingstwochenende, 9. bis 11. Juni, das diesjährige Schützenfest gefeiert wird.

Beim Ossendorfer Königsschießen am Himmelfahrtstag war der Wettkampf um die Königswürde schnell entschieden. Johannes Laudage ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass er in diesem Jahr Ossendorfer Schützenkönig werden wollte. Entschlossen und treffsicher zeigte er sich auf dem Schießstand und brachte dem Königsvogel einen nach dem anderen Wirkungstreffer bei, bis er schließlich um Punkt 16.34 Uhr mit dem 111 Schuss den entscheidenden Treffer setzen konnte und den letzten Rest des Vogels von der Stange schoss.

Auf den Schultern getragen

Unter dem Jubel der zahlreichen Zuschauer wurde Johannes Laudage auf den Schultern seiner beiden Königsoffiziere Christoph Engemann und Wilhelm Thonemann vom Schießstand zur Heinberghalle getragen. Zu seiner Königin erwählte er seine Ehefrau Christina Laudage.

Dem Hofstaat gehören an: Christoph Engemann mit Andrea Fuest, Wilhelm Thonemann mit Verena Thonemann, Marc Engemann mit Anna Engemann, Thomas Fuest mit Marie-Theres Schauerte, Sebastian Kohaupt mit Nicole Kohaupt sowie Marcel Höniger mit Olga Höniger.

Johannes Laudage, der bei der Firma Scheideler in Borgholz beschäftigt ist und gebürtig aus Rimbeck stammt, ist Schütze durch und durch. Bereits seit vielen Jahren übernimmt er Verantwortung im Ossendorfer Offizierskorps und gehörte bereits einmal dem königlichen Hofstaat an. Neben dem Schützenverein ist Johannes Laudage auch im Karnevalsverein als Zeremonienmeister aktiv.

Fest des Jahres an Pfingsten

Wie eng Johannes Laudage mit dem Schützenverein verbunden ist, zeigte sich auch im letzten Jahr. Der Gedanke, kein Schützenfest feiern zu können, war für ihn derart unerträglich, dass er kurzerhand ein eigenes Schützenfest in seinem Garten organisiert hatte. Schon damals sei für ihn klar gewesen, dass er im nächsten Jahr Ossendorfer Schützenkönig werden wolle.

Neben der Krönung des neuen Schützenkönigs am Pfingstsonntag unter der Friedenslinde und dem anschließenden großen Festumzug findet am Samstagabend die Ehrung der diesjährigen Jubelkönigspaare mit ihren damaligen Hofstaatspaaren statt. Es regierten vor 50 Jahren Hubert und Angelika Simon, vor 40 Jahren Gerhard und Maria Engemann sowie vor 25 Jahren Wilfried Simon und Claudia Engemann.

Am Pfingstmontag werden verdiente Schützen für ihre langjährige Mitgliedschaft sowie Offiziere für besonderer Verdienste unter der Friedenslinde geehrt. Anschließend findet der Schützenfrühschoppen statt und am Nachmittag kann zu den Klängen der der Tanzband »No Limit« bis in die Abendstunden getanzt und gefeiert werden.