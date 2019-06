Von Silvia Schonheim

Warburg (WB). Wenn zum Tag der Architektur in Nordrhein-Westfalen am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni, 170 neue Häuser, Parks und Projekte für die Öffentlichkeit zugänglich sind, ist auch das neue Hotel des Gasthofs Luis in Warburg-Scherfede dabei. Familie Geilhorn gewährt an beiden Tagen von 14 bis 16 Uhr Einblicke in das neue Hotel, das direkt an den Gasthof angrenzt.